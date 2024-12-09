持續施壓 議員考慮限制華為供應商取得國防部合約

據了解，商務部在華為2019年被列入商務部所謂「實體清單」後，仍於2020年11月至2021年4月期間批准了價值600億美元的許可。(路透)

美國國會議員正推動立法明文禁止國防部 和華為 的電腦晶片及相關服務供應商有業務往來，進一步對這家中國科技巨頭的供應商施加壓力。

依據周六發布的「國防授權法」草案，其中所列的條款形同禁止國防部承攬商向華為或關係企業出售半導體、晶片製造設備或設計半導體的工具。

由於此條款被納入國會今年休會前「必須通過」的法案中，因此很可能成為正式法律。不過，由於法案中有一條和未成年人跨性別照護的無關條款，可能會得不到民主黨支持而影響過關的機會。

若法案獲得批准，可能會對跟華為有業務往來的全球各地的晶片公司造成壓力。與華為保持業務往來的公司可能會失去國防部的生意。根據美國政府責任署（GAO）統計，五角大廈2023財政年度承諾的合約金額接近4,600億美元。

今年初，美國已撤銷英特爾和高通在內企業和華為業務往來的許可。不過，美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）透露，商務部 在華為於2019年被列入商務部所謂「實體清單」後，仍於2020年11月至2021年4月期間批准了價值600億美元的許可，用於向華為出售產品。商務部並未公布哪些公司仍獲准向華為供貨或正在申請相關許可。