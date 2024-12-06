下屆眾院共和黨較上屆減2席 川普推動政策恐受阻

明年1月的下屆國會開始，共和黨在國的優勢將更微弱，總統當選人川普想迅速推動其保守政策恐將左支右絀。圖為新科國會議員在國會大廈前留影。(歐新社)

在本屆國會的最後階段，共和黨 在眾院 的五席微弱多數已使得部分法案難以推動，而待明年1月的下屆國會開始，共和黨還將少掉兩席，若共和黨想不靠民主黨人，獨立通過批准立法所需的218票，那麼只有兩票的跑票空間，總統當選人川普 想迅速推動其保守政策恐將左支右絀。

華盛頓郵報報導，許多共和黨議員和助理都認為黨內狹隘且意識形態分裂將成為團結的主要障礙。眾院議長強生(Mike Johnson)將承擔最多壓力，一方面可推進川普經常提出的非正統提案，同時又要保護搖擺選區共和黨人讓他們能順利連任。

所幸在強生短暫的任期內，他已經有過周旋於兩黨間的經驗，在本周記者會上稱「…我們必須解決一切問題。我們知道如何以微弱多數推行法案，我們現在已慣於此道」。

強生甚至也在共和黨只多一席的情況下主持(由於議員辭職或缺席，席位數量經常減少)，加上黨內部分人數較少的強硬派經常阻止立法通過，使得他常常需要聯合一些民主黨人來通過法案。所幸下屆國會將不再看到一些極端強硬派人士，如佛州的蓋茨(Matt Gaetz)、蒙大拿州的羅森岱爾(Matt Rosendale)、維吉尼亞州的古德(Bob Good)。在蓋茨帶頭發起罷免前任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)後，共和黨議員很大程度上尤其鄙視蓋茨。

目前眾院共和黨人正在關注兩大法案：一項是包括邊境安全和能源的相關改革，另一項則是希望能重新授權川普2017年稅法的經濟法案。一些眾議員表示法案目前面臨的阻力，可能迫使他們等到佛州兩個空缺席位4月補上後才投票。

眾院共和黨人也希望靠著川普的強硬介入來取得優勢。眾院自由黨團成員、南卡羅來納州國會眾議員諾曼(Ralph Norman)表示，如果議員們對某些政策提案猶豫不決，「我們會打電話給川普總統」。川普在眾院最忠實盟友之一、喬治亞州的格林(Marjorie Taylor Greene)更警告若不遵循川普的路線，共和黨大金主恐將反目，如馬斯克(Elon Musk)便發文稱「反對改革的共和黨人將輸掉初選/選舉」。