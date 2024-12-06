馬斯克帶4歲兒子拜會共和黨國會議員 爭取支持降低開支

獲川普任命為政府效率部主管的馬斯克(右二)5日上午肩扛著四歲兒子，與共同主管拉馬斯瓦米(左二)穿越國會走廊，拜會共和黨議員。(美聯社)

美國總統當選人川普任命的政府效率部(DOGE)共同主管馬斯克 (Elon Musk)與拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)5日拜會共和黨國會議員，為降低政府開支爭取支持；馬斯克在國會表示，要確保公帑花費得宜，支持取消拜登政府的電動車 稅務優惠。

美國政府最新年度支出為6兆8000億元，馬斯克設定要節省2兆元，路透報導，馬斯克並未說明多快能達成這些目標，而他與拉馬斯米瓦建議替聯邦政府瘦身，並取消若干已到期的福利計畫，包含退伍軍人的醫療保健；不過，福利縮水可能引發國會反對。

馬斯克與拉馬斯米瓦磨刀霍霍外，聯邦參、眾兩院均成立政府效率部黨團(DOGE Caucus)。

參院 的DOGE黨團由恩斯特(Joni Ernst)領導，並在5日上午首度開會，拉馬斯瓦米等人與會；同時，馬斯克正拜會下任參院共和黨領袖熊恩(John Thune)。

馬斯克5日上午肩扛著四歲兒子穿越國會走廊，拜會議員；他說，要確保公帑花費得宜；熊恩稱會結界所能協助政府效率部。

針對拜登政府前年通過法案，以7500元的稅收抵免額度，來鼓勵民眾購買電動車並應對氣候變遷，馬斯克說：「我們應該告別所有的抵免。」

馬斯克今年7月在社群平台X推文稱，政府應取消稅收抵免，他認為沒了補貼，更能幫助自家電動車品牌特斯拉(Tesla)發展，因此他主張全面取消抵免。

路透報導，馬斯克的公司從聯邦政府合約與稅收優惠中獲益，同時也受到政府監管；到目前為止，馬斯克領導政府效率部與自家公司的利益衝突問題，還沒解決。

聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)在會晤馬斯克後形容，這是一場非正式的一對一討論會，討論如何促進政府效能，以節省納稅人的血汗錢及提升政府效能；她說，「我們沒有涉及任何具體細節」，馬斯克的活力與奉獻精神令她印象深刻。

至於參院DOGE黨團的首次會議，Politico報導，恩斯特打算先聚焦改革遠距工作的政策，來減少那些少用或不用的辦公室數量；此外，恩斯特告訴Politico，打算盤點聯邦政府辦公空間，重新安排甚至把部分單位移出華府辦公。

參議員提里斯(Thom Tillis)會後表示，現在談黨團的優先工作為時尚早，這將是川普政府未來四年持續努力的目標。