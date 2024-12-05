共和黨在眾院僅有微弱優勢 為川普執政百日增添變數

共和黨在眾院的優勢十分微弱，為議長強生（圖）推動川普議程添變數。（路透）

加州第13國會選區民主黨候選人格雷在3日晚間確定擊敗現任共和黨 籍聯邦眾議員 杜瓦迪後，2024年的大選塵埃落定，而眾院的席次分布為共和黨220席及民主黨215席，使共和黨成為1930年代胡佛政府以來最薄弱的眾院多數黨。

不過，由於總統當選人川普 提名三名共和黨眾議員擔任下屆政府官員，在完成補選前，共和黨僅握有217席對215席的優勢，為川普打算在執政百日內推動的議程增添變數，包括如何處理預算、減稅幅度等投資人關心的議題。

若要在如此微弱多數的情況下通過法案，必須全體共和黨籍眾議員都投下贊成票，只要有一人跑票，法案將難以過關。況且，並非每位眾議員都會出席，意味著有時候議場上的民主黨議員人數量會超過共和黨，使民主黨得以暫時掌控議事。

川普在11月提名蓋茲擔任司法部長，隨後蓋茲辭去眾議員職務，但他因備受爭議選擇不接司法部長，也不會重回眾議員一職。沃茲將出任國家安全顧問，而斯特凡尼克則將接任美國駐聯合國大使。

在川普明年元月20日就職前，沃茲與斯特凡尼克將先留在國會，而新國會將在明年元月3日召開議事，比川普就職早17天，而強生料將再度獲選為眾院議長，他可望利用沃茲與斯特凡尼克仍擔任眾議員的這段期間推動川普的議程。