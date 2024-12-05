加州民主黨格雷奪國會眾議員最後一席 共和黨補選前成最弱多數黨

民主黨籍現任加州州議員格雷3日晚間宣布擊敗加州第13國會選區的現任共和黨籍眾議員杜瓦迪，確定了2024年大選最後一個懸而未決的國會議員席位的歸屬。(路透)

加州第13國會選區民主黨候選人格雷(Adam Gray)3日晚間發表勝選聲明，擊敗現任共和黨 籍聯邦眾議員 杜瓦迪(John Duarte)，確定了2024年大選最後一個懸而未決的國會議員席位；第119屆國會眾院 435個席次，目前為共和黨220席對民主黨215席。

不過，由於總統當選人川普提名三位眾院共和黨人擔任下屆政府官員職務，在完成補選前，共和黨僅有217席對215席的優勢，成為眾院史上優勢最薄弱的多數黨。

被川普提名擔任下屆政府職務的三名眾議員分別是佛州的蓋茨(Matt Gaetz)、沃茲(Mike Waltz，提名國家安全顧問)和紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik，提名美國駐聯合國大使)。

其中蓋茨在11月被提名為司法部長，後因備受爭議而自行退出提名。但他先前已辭去眾議員職務；退出提名後，蓋茨已宣布不會再連任。

這表示在完成補選前，共和黨實際是以217比215席扮演多數黨，這是共和黨有史以來優勢最小的多數席位；而且補選可能需要幾個月時間才能完成。在此情況下，任何表決只要一名共和黨人跑票就會導致216-216平手。

共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)承認共和黨只占微弱多數，可能對川普施政計畫過關構成挑戰。

強生指出，「我們知道如何與少數人合作。這是我們現在的習慣」，「算一算我們確實沒有多餘空間。但我們所有成員都知道，我們今天也談到這一點，我們必須朝著同一方向團結合作」。

美國廣播公司(ABC)指出，目前尚不清楚眾院明年1月3日開議時，出缺、疾病或其他缺席狀況將如何影響日常權力分配。但最近有幾位年長的民主黨眾議員錯過投票，可能會讓共和黨明年有些許喘息空間。