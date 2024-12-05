接替趙美心 孟昭文出任國會亞太裔核心小組主席

孟昭文當選國會亞太裔核心小組主席。(孟昭文辦公室提供)

美國國會亞太裔核心小組(Congressional Asian Pacific American Caucus，CAPAC)舉行了第119屆國會領導人選舉，紐約州國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)在無競爭對手的情況下，首度當選為該小組主席，將於明年1月起接替現任主席、擔任該職位13年的加州國會眾議員趙美心 (Judy Chu)，帶領CAPAC繼續為亞太裔社群發聲。

CAPAC是國會三大少數族裔核心小組之一，雖然成員數量相對較少，但在應對反亞裔仇恨犯罪、推動移民改革以及提升語言服務等議題上，發揮了關鍵作用。趙美心自2011年擔任主席以來，將CAPAC成員人數從九人增至25人。

在任期間，趙美心曾推動國會通過對「1882年排華法案」的道歉決議，擴大了核心小組的影響力，並讓更多成員進入國會領導層。而隨著CAPAC成員數量的增加，趙美心表示，未來可能考慮對主席任期加以限制，以提供更多領導機會。

現年49歲的孟昭文曾創下歷史，成為紐約州首位亞裔國會議員，後來還擔任民主黨全國委員會(Democratic National Committee)的高層職位。她自2013年加入國會以來，一直是CAPAC的積極成員，並擔任第一副主席多年，參與小組的多項決策與行動。

在立法層面，由孟昭文推動的「COVID-19仇恨犯罪法案」已由總統拜登簽署成法，為應對疫情期間激增的反亞裔仇恨事件提供了重要保障。她還倡議成立委員會，研究建立亞太裔國家博物館的可行性，以保存亞太裔的歷史和文化貢獻。

即將擔任CAPAC的新主席，孟昭文4日在聲明中表示，CAPAC的成立旨在確保亞裔社區的聲音能夠在聯邦層面被聽見和代表。未來，她將致力於壯大小組，推動相關政策，並為多元化的成員提供支持。她還感謝趙美心過去13年的卓越領導，並表示趙美心的願景將繼續啟發小組未來的工作方向。

孟昭文將於明年1月起接任主席。新任領導層還包括第一副主席、加州國會眾議員高野(Mark Takano)、第二副主席、夏威夷州國會眾議員德田(Jill Tokuda)，以及黨鞭、加州國會眾議員貝拉(Ami Bera)。