康州6民主黨國會議員遭「詐彈」威脅 傑佛瑞斯：不可接受

接獲炸彈威脅的康乃狄克州民主黨籍國會參議員墨菲。(美聯社)

繼共和黨籍候任總統川普 多位內閣提名人選遭炸彈恐嚇後，康乃狄克州六名民主黨 籍聯邦國會議員也遭「詐彈」滋擾，被報假案謊稱住所有炸彈，但現場未發現爆炸裝置。

成為針對目標的分別是聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes)、海斯(Jahana Hayes)、拉森(John Larson)、柯特尼(Joe Courtney)和迪勞洛(Rosa DeLauro)他們在感恩節 當天發聲明表示收到炸彈威脅。同樣來自康州的聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)，據報也是被攻擊目標，但他沒有回應媒體查詢。

接獲炸彈威脅的康州國會眾議員柯特尼。(美聯社)

接獲炸彈威脅的康乃狄克州民主黨籍國會眾議員拉森。(美聯社)

接獲炸彈威脅的康州國會眾議員迪勞洛。(美聯社)

受威脅的海姆斯發聲明，強調這個國家不容政治暴力，所有人都希望能以和平、文明方式，度過感恩節假期。

接獲炸彈威脅的康乃狄克州民主黨籍國會眾議員海姆斯。(路透)

海斯則說，警方在感恩節早上告知他說收到一封電郵，「聲稱在我家郵箱裡有一枚管狀炸彈」，但實際沒有發現炸彈或其他爆炸物，目前仍在調查。

接獲炸彈威脅的康乃狄克州民主黨籍國會眾議員海斯。(美聯社)

在此之前，川普多位內閣和政府提名人，成為炸彈威脅及報假案針對的目標。執法專家指出，報假案針對實際是一種恐嚇或騷擾形式，愈來愈多知名人士遭此手法攻擊。

對於康州多位國會議員在感恩節遭「詐彈」威脅，眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)的辦公室，29日發聲明指不可接受。

聲明表示，針對民主黨議員的威脅事件，包括在他們信箱內放置含有炸彈恐嚇的訊息，以及企圖誘騙特勤隊出動，所有訊息都帶有「MAGA」字眼，即川普所說「讓美國再次偉大」的政治口號。由於執法部門反應迅速，國會議員及其家人在節日期間都安然無恙。

傑佛瑞斯辦公室的聲明強調，針對民選議員的暴力威脅是不可接受、不合理的，在文明社會中完全沒有立足之地。他又說，所有針對任何政黨的政治暴力者，都必須受到法律的全面起訴及制裁。

辦公室還表示，民主黨人「一直與國會警察(US Capitol Police)辦公室保持密切溝通，他們必須為議員及其家人提供最大程度的保護」。

國會警察目前未就事件作出回應。