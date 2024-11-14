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共和黨成功掀起「紅色浪潮」完全執政 挑戰還在後頭

編譯簡國帆／綜合外電
聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。(路透)
聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。(路透)

共和黨確定拿下參院與眾院的過半席次，達成「完全執政」，眾院議長強生也獲共和黨提名連任，但共和黨執掌國會的挑戰才剛開始，包括雖有助加速化解舉債上限爭議，卻引發長期債務負擔憂慮，以及總統當選人川普延攬眾議員入閣，威脅共和黨在眾院的脆弱多數優勢，還有共和黨國會黨團內鬥的疑慮。

美國CNN和NBC新聞網都在13日宣布共和黨保住眾院過半席次優勢，在435席的眾院拿下至少218席，Edison研究機構也做出相同預測，連同共和黨已確定拿下參院過半席次與白宮，顯示達成掀起「紅色浪潮」的目標。

展望未來，「紅色浪潮」將讓川普有更多餘裕推動減稅等經濟政見，也能加速化解舉債上限難題，緩解投資人對於美國債務違約的憂慮。美國總統拜登和共和黨帳控的眾院去年達成凍結舉債上限的協議，明年1月2日將到期。但由於川普主張減稅，勢將增添美國債務可持續性的憂慮。

投資人也無法快速放心。美國參院共和黨人已選出南達科塔州的參議員熊恩（John Thune）為參院多數黨領袖，川普的盟友史考特落馬，顯示在川普執政下，參院共和黨人對川普的盟友做出反擊，選擇獲得某種程度上的獨立性，未來可能槓上川普政策。參院議長由副總統兼任。

參院與川普政府的最新歧見為熊恩表示，川普有意廢止的參院冗長辯論（filibuster）程序，將會保留。這個程序的實質意義為必須在參院獲得60票支持，才能通過多數法案，但共和黨明年將只擁有53席參院席次，民主黨人因而得以阻擋議事，川普一度曾暗示，希望繞過冗長辯論程序，推進他的立法目標。

在眾院，川普13日會見眾院議長強生（Mike Johnson），支持他續任，強生也順利贏得共和黨提名，明年將全院表決。強生已擁抱川普的多數優先政策，也沒有強大的挑戰者，但他在黨內仍面臨一些意識形態歧見，特別是強硬右派的保守派和自由黨團（Freedom Caucus）。在明年1月3日的眾院議長投票中，強生需要共和黨完全不跑票，才能順利出任議長，但保守派手握關鍵票數，可能以此為交涉籌碼，推進自己的優先政策。

眾院在推動法案時，由於共和黨在眾院的過半席次優勢微薄，保守派的票數影響力將大增，得以要求大砍預算支出，尤其川普已延攬許多眾議員入閣，將使共和黨的席次優勢更稀薄，最後共和黨可能反而以更大的讓步換取民主黨支持。不過，由於川普主掌白宮，強生可能會享有一段善意期，因為共和黨人也希望先推動川普的優先議題。

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