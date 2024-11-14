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選後國會新會期 熊恩接棒麥康諾 當選參院多數黨領袖

記者顏伶如／綜合報導
大選後，共和黨重掌參院多數黨，13日選舉多數黨領袖。南達科他州聯邦參議熊恩(中)當選為新的參院多數黨領袖，接替不再連任的前領袖麥康諾。新的多數黨領導隊，左為黨鞭巴拉索，及南卡州參議員史考特13日亮相。(美聯社)
大選後，共和黨重掌參院多數黨，13日選舉多數黨領袖。南達科他州聯邦參議熊恩(中)當選為新的參院多數黨領袖，接替不再連任的前領袖麥康諾。新的多數黨領導隊，左為黨鞭巴拉索，及南卡州參議員史考特13日亮相。(美聯社)

共和黨參議院黨團13日舉行秘密投票選舉黨團領袖，63歲南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)勝出。麥康諾(Mitch McConnell)從2007年以來率領共和黨參院黨團17年，寫下美國歷史上任期最長的參院黨團領袖紀錄，新會期將交棒熊恩。

除了熊恩之外，德州參議員孔寧(John Cornyn)和佛州參議員史考特(Rick Scott)也角逐黨團領袖。第一輪投票時史考特票數最少而出局，第二輪投票熊恩以29票贏過孔寧的24票。熊恩在投票結果出爐後對媒體表示：「這是參議院嶄新的一天，也是美國嶄新的一天。」他表示：「共和黨團隊一致團結，我們很欣慰重拾多數，將與眾議院同僚合作推動川普總統政策。」

史考特雖然獲得卡森(Tucker Carlson)、馬斯克(Elon Musk)、拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)等重量級川普盟友支持，表決結果還是落敗。川普則在參院黨團高層改選當中沒有為特定人選背書。

熊恩在表決勝出之後，原本支持史考特的共和黨參議員說，有信心熊恩將成為效率十足的黨團領袖。

阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)表示：「我支持史考特是因為覺得他跟川普可以溝通更好，因為他們兩人都是企業家。」但塔伯維爾說，不管是熊恩或孔寧出任黨團領袖，也都覺得沒問題。

塔伯維爾說，熊恩要做的就是向川普證明將百分之百落實政策，「我相信他會做得到的」。

多家媒體13日確定共和黨將繼續控制眾院， 而議長強生(Mike Johnson)13日通過共和黨眾議院黨團提名續任議長。川普13日早晨為強生繼續擔任議長背書。眾院新會期將對議長人選舉行全院表決。

強生並未面臨挑戰者，但某些同僚卻意見相左，尤其是極右派陣線與眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)以拒絕投票交換條件。

川普13日在會中對共和黨眾議員說，一路走來都支持強生，強生則稱讚川普是「王者再臨」(comeback king)。

會共和黨眾議長強生(左)13日獲共和黨眾議員推舉競選未來兩年的眾議長，在華府的總...
會共和黨眾議長強生(左)13日獲共和黨眾議員推舉競選未來兩年的眾議長，在華府的總統當選人川普特意前來表示支持。(美聯社)

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