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距眾院過半只差2席 共和黨離完全執政更進一步

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
共和黨離完全執政更進一步。（美聯社）
共和黨離完全執政更進一步。（美聯社）

美國總統當選人川普所屬的共和黨12日朝贏得聯邦眾院多數席次再進一步，共和黨若順利拿下國會參眾兩院，川普明年1月重返白宮時在推動議程上將更加順利。

路透社導，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）預測，共和黨在眾院435席至少拿下216席，距離過半的218席僅一步之遙。民主黨目前贏207席，另有12席尚未開出。

艾迪生媒體研究機構預測，共和黨籍眾議員瓦拉道（David Valadao）和民主黨眾議員李文（Mike Levin）成功連任，這兩位都是加州選區的議員。

共和黨已在100席的聯邦參院拿到至少52席，艾迪生媒體研究機構尚未預測賓州選情，但美聯社和部分美國媒體上週預測共和黨人麥考米克（David McCormick）將在賓州擊敗民主黨籍現任參議員凱西（Bob Casey）。

共和黨在參院雖搶下過半席次，卻未達推進大部分立法所需的60票門檻，意味著民主黨明年仍將握有一定的影響力。

不過，保住眾院多數，將讓共和黨有著全面性權力來推行大規模減稅、放寬能源管制及加強邊境安全控制等政策。

眾院尚未開出的12席大多落在西部各州競爭激烈的選區，這些地方的計票速度向來比全美其他地區慢。

共和黨參議員明天將開會來決定由誰來出任2025年參院多數黨領袖。目前德州的柯寧（John Cornyn）、南達科他州的圖恩（John Thune），以及佛羅里達州的史考特（Rick Scott）都已表態有意接下麥康奈（Mitch McConnell）退休後的懸缺。

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