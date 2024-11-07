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連丟白宮、參院 眾院成民主黨最後救命稻草

編譯盧炯燊／綜合報導
賀錦麗支持者傷心落淚。（美聯社）
賀錦麗支持者傷心落淚。（美聯社）

川普勝出大選重返白宮以及共和黨控制國會參院，民主黨現在唯一能寄望在國會眾院，作為在華府保持權力的槓桿，和反擊川普政府的最後機會，若然連眾院選舉也失利，共和黨將全面執政。

眾院改選前，共和黨握220席，民主黨212席，3席懸空，原則上民主黨既要保留原有議席，再淨增多個席位才可憑藉微弱的優勢贏得多數黨地位，但由於幾個關鍵議席的競逐勢均力敵，預計最終哪個黨派贏得多數黨地位，要數個星期後才能揭曉。

目前有數十個席位的角逐仍未有結果，包括以計票素以緩慢出名的加州，加上陸續遲來的選票，預計最終哪個黨派贏得多數黨地位要數日後才能揭曉，甚至有可能要透過法院訴訟解決。

國會選舉結果 資料來源／美聯社
國會選舉結果 資料來源／美聯社

直到目前，沮喪的民主黨人仍有一絲樂觀，在紐約州至少獲得了兩個席位，加上選區重新畫分，他們在阿拉巴馬州及路易斯安納州各獲得了一個席位。但若在賓州及與密西根州各失一個席位時，同時在競爭激烈的東岸和中西部也丟失席位，到時眾院是否還能在民主黨手中便很難說。

共和黨人當然也有自己的亮點，不但在愛荷華州抵擋了挑戰，也翻轉了在密西根州一個席位。

副總統賀錦麗6日下午在華盛頓母校霍華大學發表敗選演說，與會支持者難掩失望，難過落...
副總統賀錦麗6日下午在華盛頓母校霍華大學發表敗選演說，與會支持者難掩失望，難過落淚。(路透)

民主黨資深眾議員康諾利(Gerry Connolly)已擔任眾議員15年，今次成功連任。他指出「就三重權力而言，眾院是民主黨制衡川普的的唯一希望」，但他對民主黨贏得眾院的機會既不樂觀也不悲觀，坦言「心情既焦慮又期待」，又說眾院之戰從來是一場基礎數學之戰，也是一場逐個地區的戰鬥。

川普6日凌晨在宣布勝選的同時，也預測共和黨會繼續掌握眾院多數席位，並說要感謝議長強生(Mike Johnson)的出色表現。

不過其他共和黨人則保持低調，共和黨超級政治行動委員會「國會領導基金」(Congressional Leadership Fund)表示還有很事要做，故不會發表聲明。另一位共和黨策士也只說，有信心共和黨會成為眾院多數。

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