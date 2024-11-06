前NBA前鋒懷特落選明州參議員 強調不會離開崗位

前NBA前鋒懷特（Royce White）7月27日現身川普的明尼蘇達州集會。美聯社

前NBA前鋒懷特（Royce White）在美國大選中於明尼蘇達州參議員 的選舉中，以百分之40.5的得票率不敵民主黨參選人克羅布查（Amy Klobuchar），但他強調這將不會結束他在明尼蘇達州和在美國為共和黨 的改變做出努力。

懷特在2012年選秀會首輪第16順位被火箭隊相中，不過他因為焦慮症以及對於飛行的嚴重恐懼，導致無法跟隨球隊搭機參與客場賽事，與火箭一度達成協議搭乘私人巴士進行客場移動，但在開季後球團與懷特仍因為此事爆發意見衝突，最終火箭決定將他下放發展聯盟，但一度遭到懷特婉拒。

儘管懷特曾嘗試透過藥物減緩對於搭乘飛機的恐懼，卻因該藥物將影響到他的身體狀況與能量，更有成癮的可能性，希望盡可能減少使用，最終懷特的職業球員生涯也在2019年劃下句點，甚至一度轉往綜合格鬥賽場發展。

在職業體育賽場外，懷特持續關注運動員的心理健康問題，對於人權議題也投入不少心力，甚至代表共和黨投入選舉，儘管在2022年黨內初選落敗，但今年8月順利通過黨內初選，代表共和黨角逐明尼蘇達州參議員選舉，今天以4成得票率落選。

懷特坦言，今年5月得知將獲得共和黨支持時讓他感到相當訝異，尤其8月初選還擊敗黨內的資深人選；對於這次落選，懷特強調不會離開自己的崗位，並且將會在明尼蘇達州和美國繼續為共和黨的改變努力，並監督共和黨是否會利用他們新的多數席為將美國利益放在首位。