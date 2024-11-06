國會改選廝殺 兩黨拚掌握多數 賈斯蒂斯勝出、桑德斯連任

佛蒙特州參議員桑德斯連任成功，他是無黨籍，但配合民主黨團運作。（路透）

各投票所陸續開始計票，國會眾院435席全面改選，參院 改選34席，兩黨都拚掌握多數，部分選區候選人捉對廝殺，結果可能左右兩黨國會控制權的關鍵。

目前確定共和黨 籍西維吉尼亞州長賈斯蒂斯(Jim Justice)勝選，成為該州新任聯邦參議員，取代2010年以來無黨派聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)席次。

佛蒙特州無黨派聯邦參議員、83歲桑德斯(Bernie Sanders)也當選連任，將繼續第四任任期；印第安納州共和黨籍候選人班克斯(Jim Banks)則拿下63%選票，篤定當選；川普盟友佛州聯邦眾議員唐納德(Byron Donalds)也確定連任成功。

另外佛州第10選區聯邦眾議員、27歲民主黨 人弗斯特(Maxwell Frost)可望連任成功，他在2022年成為首位Z世代國會成員，今年積極為賀錦麗助選。

至於內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員費雪(Deb Fischer)遭遇獨立參選的前工會領袖奧斯本(Dan Osborn)挑戰，選情緊繃，若費雪敗選恐不利於共和黨參院控制權，如果奧斯本當選，將是50多年來該州首位獨立聯邦參議員。

「庫克政治報告」(Cook Political Report)指稱，眾院約有二十多個選區選情緊繃，另外參院也有34席改選，其中六席競選激烈，勝負差距極小；目前民主黨在參院有51席、掌握多數，其中包括四名獨立參議員，共和黨則只需再獲兩席即可翻轉參院。

另外俄亥俄、蒙大拿、賓州與威斯康辛等親共和黨的粉紅州或搖擺州，民主黨現任議員爭取連任，陷入苦戰，同時民主黨人也希望在德州、佛羅里達與內布拉斯加有新的斬獲。

至昨晚(5日)截稿為止，共和黨的席次暫時領先。共和黨也寄望川普當選，參院自動加入副總統一席，對民主黨目前的多數自是大大不利。

根據今日美國報(USA Today)報導，共和黨人希望保住眾院控制權，而民主黨人則希望贏得更多席位以翻轉眾院。