我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

國會改選廝殺 兩黨拚掌握多數 賈斯蒂斯勝出、桑德斯連任

編譯俞仲慈／綜合報導
佛蒙特州參議員桑德斯連任成功，他是無黨籍，但配合民主黨團運作。（路透）
佛蒙特州參議員桑德斯連任成功，他是無黨籍，但配合民主黨團運作。（路透）

各投票所陸續開始計票，國會眾院435席全面改選，參院改選34席，兩黨都拚掌握多數，部分選區候選人捉對廝殺，結果可能左右兩黨國會控制權的關鍵。

目前確定共和黨籍西維吉尼亞州長賈斯蒂斯(Jim Justice)勝選，成為該州新任聯邦參議員，取代2010年以來無黨派聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)席次。

佛蒙特州無黨派聯邦參議員、83歲桑德斯(Bernie Sanders)也當選連任，將繼續第四任任期；印第安納州共和黨籍候選人班克斯(Jim Banks)則拿下63%選票，篤定當選；川普盟友佛州聯邦眾議員唐納德(Byron Donalds)也確定連任成功。

另外佛州第10選區聯邦眾議員、27歲民主黨人弗斯特(Maxwell Frost)可望連任成功，他在2022年成為首位Z世代國會成員，今年積極為賀錦麗助選。

至於內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員費雪(Deb Fischer)遭遇獨立參選的前工會領袖奧斯本(Dan Osborn)挑戰，選情緊繃，若費雪敗選恐不利於共和黨參院控制權，如果奧斯本當選，將是50多年來該州首位獨立聯邦參議員。

「庫克政治報告」(Cook Political Report)指稱，眾院約有二十多個選區選情緊繃，另外參院也有34席改選，其中六席競選激烈，勝負差距極小；目前民主黨在參院有51席、掌握多數，其中包括四名獨立參議員，共和黨則只需再獲兩席即可翻轉參院。

另外俄亥俄、蒙大拿、賓州與威斯康辛等親共和黨的粉紅州或搖擺州，民主黨現任議員爭取連任，陷入苦戰，同時民主黨人也希望在德州、佛羅里達與內布拉斯加有新的斬獲。

至昨晚(5日)截稿為止，共和黨的席次暫時領先。共和黨也寄望川普當選，參院自動加入副總統一席，對民主黨目前的多數自是大大不利。

根據今日美國報(USA Today)報導，共和黨人希望保住眾院控制權，而民主黨人則希望贏得更多席位以翻轉眾院。

有鑑於今年選情緊繃程度超乎以往，外界質疑選舉認證無法順利進行，不過眾院議長強生(Mike Johnson)5日拍胸脯保證：「如果我們有自由公正的選舉，我們會恪守憲法，我的意思是我已經宣示終其一生要效忠憲法，我一遍遍重申，所有這些揚言撤銷選舉結果的瘋狂傳聞都不是真的，絕對不會。」

轉戰參議員的共和黨籍西維州州長吉姆．賈斯蒂斯，順利當選默欽留下的參議員席次，翻轉...
轉戰參議員的共和黨籍西維州州長吉姆．賈斯蒂斯，順利當選默欽留下的參議員席次，翻轉成功。（美聯社）
新澤西州參議員由民主黨Andy Kim拿下，保住民主黨在新州的席次。（美聯社）
新澤西州參議員由民主黨Andy Kim拿下，保住民主黨在新州的席次。（美聯社）

大選熱門話題

共和黨 參院 民主黨

上一則

與梅蘭妮亞佛州投完票 川普：參選3次今年表現最好

下一則

「像拋硬幣」非裔投票率高低 恐將左右大選結果

延伸閱讀

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍141：紅178

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍141：紅178
參院確定變天 共和黨奪51席 民主黨42席

參院確定變天 共和黨奪51席 民主黨42席
聯邦眾議員有現任優勢 紐約州台裔民主黨人孟昭文連任

聯邦眾議員有現任優勢 紐約州台裔民主黨人孟昭文連任
川普拿下佛州邁阿密戴德郡 1988年來共和黨第1人

川普拿下佛州邁阿密戴德郡 1988年來共和黨第1人

熱門新聞

不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統

2024-11-06 01:52
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
主要選舉分析機構、維吉尼亞大學政治研究中心的無黨派「薩巴托的水晶球」發布美大選最終預測，賀錦麗將勝川普。(路透)

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

2024-11-04 21:02
民調顯示川、賀在各個決戰州的比數相當接近，這意味著候選人可能需要數日才能宣布勝利。美聯社

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

2024-11-05 10:31

超人氣

更多 >
不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統

不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190
賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票

賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票