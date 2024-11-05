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美大選／國會選舉5大看點 兩黨拚參眾院翻盤…只需少數席次

記者胡玉立／綜合報導
白宮寶座爭奪戰激烈交手，國會參眾兩院控制權也難預測。(美聯社)
白宮寶座爭奪戰激烈交手，國會參眾兩院控制權也難預測。(美聯社)

在白宮爭奪戰激烈交手之際，對總統施政成效具關鍵影響的國會參眾兩院控制權，也充滿不確定性。目前共和黨控制眾院民主黨以微弱多數控制參院，兩黨都只需贏得少數席次，即可翻盤主導。

參院共和黨人需淨增兩席才能徹底贏得多數席位，若川普入主白宮，只需增加一席，副總統在參院可投下關鍵一票。眾院民主黨人只需贏得四席即可掌控眾院。國會選舉有以下五大看點：

1.選民是否分裂投票？

把選票分開投給不同黨總統和議員的選民規模愈來愈小，但兩黨都仰賴這類選民發揮作用。兩位民主黨參議員蒙大拿州泰斯特(Jon Tester)和俄亥俄州布朗(Sherrod Brown)都在爭取連任，預料川普會拿下這兩州。泰斯特和布朗過去多靠個人品牌吸引勞工選民支持。

眾院許多選情激烈選區如紐約州和加州，並非總統戰場州。今年有16名共和黨眾議員在2020年拜登勝選選區競選連任；5位民主黨眾議員在川普2020年控制的選區競選連任。

2.總統選舉的影響？

白宮爭奪戰預計將對國會選舉產生重大影響，戰場州尤其如此。民主黨正在總統戰場州捍衛5個參院席位，其中包括亞利桑那州和密西根州兩個開放席次競選，賓州的凱西(Bob Casey)、威斯康辛州的鮑德溫(Tammy Baldwin)和內華達州的羅森(Jacky Rosen)也正競選連任。他們的命運可能與各該州總統大選結果，息息相關。

3.選民注意哪些議題？

國會選舉議題主要集中在經濟、移民、墮胎和民主方面。但在選舉最後幾天，兩黨焦點分別集中在墮胎和移民兩大不同議題上。

4.民主黨銀彈攻勢有效？

共和黨人一直擔心民主黨在參眾院競選擁有巨大籌款優勢。賀錦麗參選總統後，民主黨打破籌款紀錄，為國會選舉挹注大量資金，民主黨候選人得以主導電視廣播權，早早對共和黨對手發動攻擊。共和黨雖取得外部團體支持，但撒錢實力明顯比不上民主黨。

5.是否出現意外結果？

參眾兩院選舉仍有可能出現意外結果。參院選舉包括內布拉斯加州、德州、佛州和馬里蘭州，都值得注意會否出現爆冷門結果。

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