美大選／參院關鍵10席攻防 共和黨選情看好有望翻紅

密西根州聯邦參議員選情激烈。民主黨現任眾議員史羅金(右)與共和黨前眾議員羅傑斯(左)，爭取關鍵阿拉伯裔選民，爭奪宣布退休的民主黨參議員斯塔貝諾。(美聯社)

民主黨 試圖在即將到來的大選中保住參院51比49的微弱多數席位，以下為關鍵的參院席位之爭。

蒙大拿州

民主黨參議員 泰斯特(Jon Tester)本次爭取連任第四個任期，根據路透(Reuters)對三個無黨派美國選舉評分服務機構的分析，泰斯特在偏向共和黨 的蒙大拿州將面臨激烈競爭。其競爭對手是曾獲得前總統川普支持的美國海軍海豹突擊隊(Navy SEAL)退伍軍官希伊(Tim Sheehy)。

俄亥俄州

計畫四連霸的俄亥俄州民主黨參議員布朗(左)，遇上有川普力挺的強勁對手莫雷諾(右)，選情不妙。 (美聯社)

川普在俄亥俄州享有高支持率，該州對共和黨的支持度愈來愈高，民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)自2006年以來已經三度在該州獲勝，每一次競選都比前一次更激烈。他的對手莫雷諾(Bernie Moreno)擁有多家汽車經銷商，幼年時他的家庭從哥倫比亞移民至美國。

密西根州

隨著民主黨參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)退休，密西根州的參議員競選也被預測為高度競爭的選戰，該州在總統大選也將扮演重要角色，其阿拉伯裔選民對於拜登政府處理加薩戰爭的方式不滿，可能為民主黨帶來麻煩。

民主黨候選人是眾議員史羅金(Elissa Slotkin)，她是前任中央情報局(CIA)分析師，屬於溫和派，2018年奪下原本屬於共和黨的眾院席位。

共和黨候選人為前眾議員羅傑斯(Mike Rogers)，他在2011年至2015年擔任眾院情報委員會主席。

亞利桑納州

共和黨候選人雷克(Kari Lake)為前電視台記者，2022年曾競選州長，以微弱差距輸給民主黨籍的霍布斯(Katie Hobbs)，這次選舉她希望在房價高漲的亞洲推廣川普強烈的民粹主義訊息。民主黨候選人是眾議員加列戈(Ruben Gallego)，他的競選活動聚焦於槍枝管制和移民這兩大熱門議題。

賓州

民主黨參議員凱西(Bob Casey Jr.)正在爭取第四個任期，身為溫和派的他在賓州相當受歡迎。其共和黨競爭對手是前對沖基金經理麥考米克(Dave McCormick)，曾在2022年共和黨的參議員初選落選。

內華達州

民主黨參議員羅森(Jacky Rosen)爭取第二個任期，該席位是共和黨的首要翻轉目標。其競爭對手是獲頒紫心勳章的退伍軍人布朗(Sam Brown)。

威斯康辛州

鮑德溫(Tammy Baldwin)爭取第三個任期，對上共和黨競爭對手霍夫德(Eric Hovde)。

內布拉斯加州

民調顯示，獨立候選人奧斯本(Dan Osborn)正在縮小與共和黨參議員黛布拉．費雪(Deb Fischer)的差距。

新澤西州

民主黨眾議員恩迪．金(Andy Kim)競選因涉貪汙遭定罪的梅南德茲(Bob Menendez)所空出的席位。共和黨候選人為巴肖(Curtis Bashaw)。

西維吉尼亞州

轉為無黨派的保守派民主黨人曼欽(Joe Manchin)將退休，該州幾乎確定將由共和黨拿下席位。