美大選／眾院關鍵10席廝殺 民主黨瞄準翻盤席位突圍拚翻藍

賓州國會第八選區現任民主黨眾議員卡萊特計畫七連霸。(美聯社)

2024大選不但兩黨總統候選人捉對廝殺，國會席次同樣競爭激烈，共和黨 人希望保住眾院微弱多數，民主黨 也鎖定各州有望翻盤的選區，希望奪回眾院控制權。

根據路透報導，此次眾院改選，民主黨鎖定藍州國會選區，希望贏得眾院多數席次，重掌國會控制權。

紐約州

2020年拜登在紐約州第4選區以5個百分點獲勝，不過2022年期中選舉，不滿犯罪率攀升的選民將出身警界的共和黨人德斯波西托(Anthony D'Esposito)送進國會，因此上回僅以3個百分點落敗的律師吉倫(Laura Gillen)捲土重來。

第17選區兩年前大爆冷門，如今共和黨眾議員 勞勒(Mike Lawler)爭取連任，面臨民主黨候選人瓊斯(Mondaire Jones)的挑戰；至於19選區民主黨候選人萊利(Josh Riley)上次僅以1.6個百分點落敗，二度挑戰共和黨眾議員莫利納羅(Marc Molinaro)。

賓州

賓州國會第八選區包括拜登總統老家斯克蘭頓，共和黨挑戰者布雷斯納罕來勢洶洶。(美聯社)

賓州是兩黨兵家必爭之地，第7選區民主黨眾議員懷爾德(Susan Wild)四度爭取連任，面臨共和黨籍對手麥肯齊(Ryan Mackenzie)挑戰；第8選區涵蓋拜登老家斯克蘭頓(Scranton)，不過2020年川普以4個百分點獲勝，讓民主黨眾議員卡萊特(Matt Cartwright)備感壓力。他的對手是年僅34歲的共和黨布雷斯納罕(Rob Bresnahan)。

亞利桑納州

亞州第1選區共和黨籍眾議員史懷克(David Schweikert)自2010年以來連任至今，不過2020大選拜登以微弱優勢獲勝，民主黨推派醫師兼州議員沙恩(Amish Shah)出馬，期望拿下一席。

內布拉斯加州

內布州第2選區，2020年拜登取得近7個百分點優勢，現任共和黨籍眾議員培根(Don Bacon)面對民主黨人瓦格斯(Tony Vargas)挑戰，備感艱辛。

加州

加州第13選區共和黨眾議員杜阿爾特(John Duarte)2022年期中選舉，僅以500票擊敗對手格雷(Adam Gray)，民主黨看好翻盤機率；另外第22選區共和黨眾議員瓦拉道(David Valadao)力拚連任，再度遭遇民主黨前州議員薩拉斯(Rudy Salas)挑戰。

俄勒岡

2022年民主黨提名進步派人士參選俄勒岡州第5選區，反拱手把共和黨人德雷梅爾(Lori Chavez-DeRemer)送進國會，此次推派前州議員拜納(Janelle Bynum)參選，期望扳回一城。