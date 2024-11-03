聯邦眾院選舉激烈 關鍵26席勝負難料 主戰場在這2州

民主黨若在5日的國會眾議員選舉中增加席位，現任眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(中)就可望出任眾院議長。圖為傑佛瑞斯10月在加州為民主黨籍眾議員候選人助選。(美聯社)

11月5日的選舉除選出白宮新主人外，也決定哪個政黨控制國會，這都決定了美國乃至世界的未來。當選民在川普與賀錦麗之間作出抉擇的同時，也要確定誰在國會代表他們。

兩黨的國會兩院議員候選人，幾個月來分別就經濟、無證移民、墮胎權等重大問題爭論不休。即使取得國會控制權，但國會本身一直存在爭議，這一屆國會嚴重撕裂，被視為最混亂、最沒有成效的議會之一，新一屆國會能否作出改善或變本加厲，對兩黨議員都是考驗。

與兩黨總統候選人以搖擺州作為主戰場不同，眾院 議員候選人最激烈的競選活動都是在搖擺州之外，尤其是在加州及紐約州。

兩黨眾院多數爭奪戰已進入倒數衝刺，眾院議長強生(Mike Johnson)希望藉大選擴大共和黨 的多數席位，而選舉結果如何，將是對其領導能力的考驗；民主黨 眾院領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)也全力以赴，民主黨只需再增加幾席，他就有望成為美國史上首位非裔議長。

兩年前共和黨在加州及紐約州大有斬獲。加州的眾院前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)助選共和黨人的選情取得進展，民主黨籍的艾圭拉(Pete Aguilar)正馬不停蹄在全州穿梭尋求連任。在紐約州，民主黨打算奪回更多席次，同時保護唯一的現任眾議員萊恩(Pat Ryan)。

無黨派組織「庫克政治報告」(Cook Political Report)預估共和黨有望拿下206席、民主黨取得203席，其餘26席仍是未知數。

有共和黨人承認，「雙方都認為自己有機會成為眾院多數，但如果真的要有所突破，大家都沒把握」。

至於參院，在共和黨少數領袖麥康諾(Mitch McConnell)在退下來的同時，共延攬了多名候選人挑戰六位尋求連任的民主黨人。

其中在蒙大拿州，民主黨籍參議員泰斯特(Jon Tester)受到最強烈的挑戰，甚至有可能失去席位。其餘在密西根、威斯康辛及賓州，其競爭激烈程度與總統競選不遑多讓。