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聯邦參院有34席要改選 共和黨可望翻盤成多數

編譯中心／綜合2日電
現任深紅州西維吉尼亞州州長的吉姆．賈斯蒂斯(Jim Justice)，作為該共和黨籍聯邦參議員候選人，可望在5日的選舉中輕鬆擊敗民主黨對手。(路透)
現任深紅州西維吉尼亞州州長的吉姆．賈斯蒂斯(Jim Justice)，作為該共和黨籍聯邦參議員候選人，可望在5日的選舉中輕鬆擊敗民主黨對手。(路透)

誰將入主白宮向來是全球關注美國選舉的焦點，對於美國民眾而言，國會控制權之爭也相當重要，不到最後關頭不知鹿死誰手，目前看來參院共和黨有機會翻盤，但眾院誰主導仍難料。

雖然鎂光燈都聚焦在5日美國大選共和黨總統候選人川普(Donald Trump)和民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)的對決，但當天全美數以百計國會議員選區的投票結果，將決定白宮新主人是否能取得完全執政優勢來執行政綱，抑或陷入行政與立法部門的對立僵局。

聯邦眾院共435席將全面改選，聯邦參院所有100席中則有34席將換血。以選前最後一個周末而論，兩黨選情幾乎是史上最激烈。

其中眾院看來仍難以預料由哪個黨當家，不過在參院方面，由於民主黨面臨艱困的選區形勢，共和黨有可能以些微優勢奪回主導權。

民主黨目前在參院僅享有一席脆弱多數，但是本屆應選的34席中，約莫三分之二均浮現民主黨能否守住的變數。

其中有三席位於川普先前兩次總統大選都贏的州，另有五席在競爭激烈的搖擺州，當地選民每逢大選的投票忠誠度絕非鐵板一塊。

在投票日當晚的開票，民主黨的參院席次預料將從掉一席開始，因為在全美最狂熱挺川的州之一西維吉尼亞州(West Virginia)，溫和派民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)退休後空出的席次改選，非常有可能拱手讓給共和黨籍的參議員候選人吉姆．賈斯蒂斯(Jim Justice)，他目前是這個深紅州的州長，也是聯邦參議員選舉中壓倒性的熱門人選。

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