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快看世界／美國14家米其林三星餐廳 紐約最多

世界新聞網馬雯婷／製作
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2025 年版米其林指南法國版。（新華社）
2025 年版米其林指南法國版。（新華社）

美國擁有1,567 家米其林星級餐廳，但其中僅有 14 家榮獲三星殊榮。這些餐廳不僅在料理技術與創意上出類拔萃，更在服務、食材與整體用餐氛圍中達到世界級水準。

紐約市是全美擁有最多三星餐廳的城市，共有 5 家，包括韓式料理 Jungsik New York、素食名店 Eleven Madison Park、法餐 Per Se、Le Bernardin 海鮮料理與頂級日料 Masa。芝加哥擁有 Alinea 與 Smyth 兩間代表性餐廳，分別以創意與現代法式料理聞名。加州則是另一美食重鎮，舊金山的 Atelier Crenn、 Quince 與 Benu 均獲三星肯定，而 Napa 區的 The French Laundry 及 Single Thread 也同樣耀眼。此外，聖地亞哥的 Addison 和華盛頓州的 The Inn at Little Washington 也名列其中。

這14家三星餐廳，展現了多元又精緻的飲食文化，對美食愛好者而言，是值得一一探訪的夢幻名單。

(影音製作：馬雯婷  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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