快看世界／美國14家米其林三星餐廳 紐約最多

2025 年版米其林指南法國版。(新華社)

美國擁有1,567 家米其林星級餐廳,但其中僅有 14 家榮獲三星 殊榮。這些餐廳不僅在料理技術與創意上出類拔萃,更在服務、食材與整體用餐氛圍中達到世界級水準。

紐約市 是全美擁有最多三星餐廳的城市,共有 5 家,包括韓式料理 Jungsik New York、素食名店 Eleven Madison Park、法餐 Per Se、Le Bernardin 海鮮料理與頂級日料 Masa。芝加哥擁有 Alinea 與 Smyth 兩間代表性餐廳,分別以創意與現代法式料理聞名。加州 則是另一美食重鎮,舊金山的 Atelier Crenn、 Quince 與 Benu 均獲三星肯定,而 Napa 區的 The French Laundry 及 Single Thread 也同樣耀眼。此外,聖地亞哥的 Addison 和華盛頓州的 The Inn at Little Washington 也名列其中。

這14家三星餐廳,展現了多元又精緻的飲食文化,對美食愛好者而言,是值得一一探訪的夢幻名單。

(影音製作:馬雯婷 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

點開快看世界,速覽全球最新聞