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紐約客談／法拉盛僅提供義語翻譯 時空錯亂

紐約客談
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紐約市公民參與委員會(CEC)從2020年起推出選民語言服務，派遣專業口譯人員進駐位於少數族裔聚居區的投票站，免費為英語不好的新移民提供不含黨派色彩的翻譯服務。這一立意很正確。選票平權是民主的根基，只要是公民，就不應被語言障礙阻滯投票的權利。不過細究起來，市府的這項服務還有不少值得改進之處。

打開CEC的語言服務分布地圖，令人哭笑不得的一幕便出現在眼前。首先，整個曼哈頓一片空白。誠然，曼哈頓人口普遍以英語和西語為母語，受教育程度也相對較高，但至少在華埠，還是有數以萬計不說英語的華人選民，但這些生活在市府眼皮底下的人群似乎被當成了空氣。

其次，提供中文服務的投票站僅有一處，而且位於非傳統華人聚居區的布朗士。然而，根據人口普查數據，中文現已成為紐約市除英語和西語外的最大少數族裔語言，能提供中文服務的投票站數量卻十分不成比例。相比之下，提供俄語服務的投票站卻有超過30個，分布區域遠大於布碌崙(布魯克林)南部的傳統俄語區。

最荒謬的是，法拉盛作為全美甚至全球規模最大的海外中文社區，區內唯一一個設有翻譯的投票站竟然只提供義大利語服務。法拉盛在歷史上確實曾有過大比例的義大利語人群，但從1970年代起，滄桑巨變就已開始，中、韓語人口大量遷入、義大利和意第緒語人口逐漸凋零，如今已幾乎歸零。如果市府此項決策是根據人口數據做出，那麼這數據是不是過於古早了？

連市府都承認，語言服務開設至今，超過21萬需要服務的人口中，只有1萬多人享受到了服務。問題是，如此配置資源，如何幫得到真需要幫助的人？

法拉盛 曼哈頓 華埠 選民語言服務

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