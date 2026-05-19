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紐約客談／長島鐵路罷工 紐約客噩夢

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北美最大的通勤鐵路系統—長島鐵路" rel="154531">長島鐵路(LIRR)周末爆發的自1994年以來的首次全面罷工，今(19)日進入第四天。超過30萬名仰賴該系統的通勤族，在一夕之間失去了最主要的交通工具。這場罷工不僅讓大紐約地區的公共運輸系統面臨嚴峻考驗，也再次將勞資爭議、公共利益與社會成本的拉鋸戰，推向了輿論的風口浪尖。

客觀來看，勞資雙方各有立場與權益考量。代表勞方的五個工會為基層員工爭取合理的薪資調幅與更好的醫療福利，應對通膨壓力，屬於合法的權益訴求。大都會運輸署(MTA)則堅稱已在薪資上盡可能滿足工會需求。勞資談判破裂，反映出大眾運輸系統長期以來在營運成本與員工福利雙重壓力下的沉疴。

然而，無論兩造的論點多麼理直氣壯，這場爭議最直接的受害者，是數十萬普通通勤族與基層勞工。

罷工適逢工作周開始，瞬間成為長島和紐約市之間通勤族的「噩夢」。許多民眾被迫改搭接駁巴士、地鐵，或自行駕車上班。原本不到一小時的通勤時間，如今多達三、四小時；原本正常的上下班節奏，變成了心力交瘁的體力考驗。正如受訪乘客所言，許多人從事的是無法遠距辦公的基層醫療或服務業，他們不只為嚴重的交通延誤所苦，甚至可能因遲到或無法到班而被減薪、扣獎金。而曼哈頓市區停車場大排長龍、接駁站資訊混亂，更加激化公眾的挫折與不滿。

除了對個人生活帶來極大不便，罷工對紐約整體的經濟衝擊同樣不容小覷。據州主計長評估，LIRR罷工每天可能為紐約州帶來高達6100萬元經濟活動損失。

公共運輸具有無可替代的社會公益性質。勞工固然有權爭權益，但當罷工代價由毫無選擇的公眾來承擔時，社會大眾的同理心與耐性勢必會迅速消磨。由衷期盼勞資雙方在談判桌上，以務實、理性的態度化解僵局。

長島鐵路 長島 罷工

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