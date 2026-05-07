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紐約客談／紐約市應量入為出 不寅吃卯糧

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紐約市因為面臨高達56億元的巨大預算缺口，市府正急於尋找財源。其中，州長霍楚提議針對價值500萬元以上的豪華第二居所徵收「第二居所稅」(Pied-à-terre Tax)引人矚目，預計可為市府每年帶來約5億元收入。然而，這項看似「向富人開刀」的政策，在實際執行與財務規畫上卻隱藏著巨大的隱憂與不確定性。

根據市主計長李文的報告，即便「第二居所稅」能順利通過預算案，其執行過程也極其繁瑣。市府需重新釐定課稅對象、發放通知、處理申訴，最終將其計入房產稅帳單。這意味著，市府最快也要等到11月才能開始徵收。然而紐約市的預算缺口必須在6月30日前補足，可謂遠水難解近渴。若市府在6月就基於這筆尚未到位的資金進行擴張性支出，一旦後續資金延宕，財政缺口就將會繼續擴大，甚至引發更嚴重的信用危機。

與此同時，徵收富人稅又談何容易。這些「超級富豪」擁有最善鑽漏洞的會計與律師團隊，必將窮盡所有法律手段尋找「竅門」逃脫。市府要對付這些人，必須增加額外的審計成本，無形中又增加了財政負擔。

更令人擔憂的是整體經濟環境的波動。雖然目前華爾街看似在全球通膨、油價飆升及地緣政治衝突中「免疫」，股市仍在高點徘徊，但誰能保證11月期中選舉時的經濟環境依然如此？一旦市場下行，房地產估值縮水，原本指望的5億元收入很可能淪為紙上談兵。

紐約市正面臨經濟逆風，此時市府不應將財政穩定的希望寄託在尚未落實的稅收上，而應如市議會議長梅寧所提倡的，採取更為穩健的策略：理性消費、杜絕浪費、平衡收支，因為真正的財政智慧在於「量入為出」。

霍楚 華爾街 紐約市

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