紐約客談／誰能分到賭場這塊就業大餅？

隨著紐約雲頂世界於本周正式開啟真人賭桌，這場籌備已久的擴張計畫終於落地，隨之而來的是超過1200個新增職缺。這塊看似誘人的「就業大餅」，吸引了無數正尋求轉職或穩定收入的求職者。但比起總量，更值得追問的是：入行門檻到底在哪？哪些人能真正站穩腳跟？

對於大多數初學者而言，最具吸引力的切入點莫過於荷官。根據官方招聘資訊，二級荷官(Dealer Two)的起薪為每小時21至24元，更令人驚訝的是其高達每小時24.8元的保障小費。這意味著一名全職荷官的起薪合計時薪約46元，換算年薪可直逼10萬元。這對於許多缺乏高學歷門檻的求職者來說，無疑是極具衝擊力的薪資水平。雖然無需預設經驗，但求職者必須通過基礎數學測試、手部靈活度實測，並擁有申請紐約州 博彩委員會執照的清白背景。

然而，壓力也不容小覷。荷官工作需長時間在牌桌前操作遊戲，並配合輪班制度，對體力與作息均有一定要求。

再往上一層，則是負責維繫高價值客戶的「賭場公關」(Casino Host)等職位，年薪區間躍升至7萬至9萬元。這類職位雖然不必在賭桌前勞力，卻對溝通能力有著極高要求，特別是在法拉盛 、艾姆赫斯特等亞裔 聚居區，雙語能力往往成為分到這塊餅的關鍵優勢。而在金字塔頂端的後台管理與監控職位，年薪則可達13萬至15萬元，這類職缺雖然光鮮，但通常留給了具備資深產業經驗或特定法律、安全背景的專業人才。

所以，對於手腳俐落、能適應日夜顛倒節奏，且具備基本溝通能力的求職者來說，這是一個能快速進入中產收入階層的跳板。但求職者仍需衡量自己是否已準備好適應這種「永不熄燈」的工作生態，以及其在未來經濟波動中的長期發展空間。