紐約客談／免費公車無著落 公平票價更務實

隨著紐約大眾運輸票價節節上漲，跳躍柵欄、偷走緊急逃生門等等逃票行為層出不窮，物價跟不上薪水的沈重負擔，失衡的亂象讓市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的免費公車競選口號變得無比吸引人。但上任百日後，曼達尼的主要精力聚焦公共托育、交通和財務，免費公車當初的亮點黯然失色。不過其實除了全面免票外， 恐怕擴充現行的公平票價(Fair Fares)措施，才是首先能落實且更為實際的手段。

公平票價讓收入在聯邦貧窮線150%以下的市民免費乘坐地鐵與公車，也有倡議團體開始呼籲為收入介於聯邦貧窮線150%至300%之間的市民提供半價票，但現在符合資格者中，只有不到四成登記。換句話說，紐約市 有逾60萬名符合資格的低收入 市民，每天仍在支付全額票價。其核心問題除政策設計外，執行力度也存疑，過程申請程序繁瑣、宣傳不足、缺乏多語言管道，讓這個本應觸手可及的福利，卻好像形同不存在。

尤其相比之下，免費公車的阻礙更偏向結構性與預算問題。要獲得州長霍楚(Kathy Hochul)、大都會運輸署(MTA)及州議會的首肯，在目前三方態度均不積極、且曼達尼眼下仍忙於填補高達54億元的市政預算缺口，能為免費公車騰出的空間極為有限，至少極難在短短數年就達成。

這也凸顯了公平票價的好處，倡議團體估計，若推行自動登記，符合資格的登記人數可望翻倍，再加上擴大半價適用範圍，整體擴充費用約在2.75億至3.3億元之間，遠低於免費公車的花費，還不需要州府點頭。

雖然公平票價的侷限在於不如全民方案有效率，登記率低本身就是佐證，但眼下的的問題是，若現行條件無法讓免費公車落地，讓現有政策真正發揮應有效果，難道不也是一種明智的選擇？在一個名稱裡就有「公平」二字的計畫，卻讓逾半符合資格的市民享受不到應得的優惠，又怎能以「公平」自居呢？