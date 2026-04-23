攝像監控名餐廳排隊長龍 便民或損招？

紐約作為國際大都市，素以「美食之都」著稱。各大熱門餐廳門前大排長龍，堪稱紐約一景。如果不提前預約，而是臨時起意，通常很難找得到座位。

有人為此創辦「DamnLines.com」網站，聲稱能提供熱門餐廳的即時排隊狀況，方便饕客精準掌握合適的時間點，前往用餐，以免向隅。然而這樣的網站獲取數據的方式，是對餐廳門口實施全天候視頻監控，難免引發外界對其侵犯隱私的批評。

據報導，創辦該網站的青年軟體工程師高登(Lucas Gordon)付錢給能俯瞰熱門餐廳的鄰近住戶，請他們在自家窗戶旁安裝網路攝影機(Webcam)，全天候「監視」餐廳門口的排隊人龍，並在網站上提供實時視頻畫面。DamnLines聲稱其預測基於「擁有60年歷史的數學定理」，透過計人數與出列率的滾動窗口計算排隊時間，並宣稱這是「排隊系統的通用法則」。

然而被監控的餐廳業主並不買帳。曼哈頓 知名披薩店John’s of Bleecker Street一位經理說，排隊人數受到許多變數影響，例如同行友人數、外帶與內用的區別等，但監控系統完全無法區分這些差異，提供準確信息給用戶。「極具誤導性」；他還抱怨網站在安裝攝像頭監控排隊動向之前，從未通知過店家。

也有華裔食客表示雖然能夠理解掌握排隊狀況的需求，但把監控視頻公開放到網上，就有些越界了。其實谷歌地圖已能顯示大致排隊時長，這樣的方式比侵犯隱私的監控要好得多。

這個據稱由創辦人自掏腰包設立的網站，雖然接受民眾捐贈，但據稱迄今僅有五人捐款支持，說明這一看起來像是為年輕世代提供方便的點子，有點曲高和寡。儘管如此，有關科技便利與個人隱私、商家商譽之間的拉鋸戰，仍在曼哈頓街頭持續上演。