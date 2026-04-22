紐約客談/見義勇為變受害者 華埠安全誰護

華埠 東百老匯 再現暴力事件，揭示了在某些社區，安全並非制度保障，而是偶然結果。當一名試圖制止暴力的市民被打至滿臉是血，當受害者需要依靠在場路人翻譯、陪同報案與送醫，這已不僅是治安問題，而是公共系統的失靈。

一個健康的城市，應該讓挺身而出者感到被制度保護，而不是被暴力懲罰。然而在華埠，現實卻逐漸反轉，犯罪者在眾目睽睽之下行事，受害者未必報案，見義勇為者反而承擔最大代價。當正義的成本持續升高，而違法的代價維持在低位，人們便不再願意介入，不再願意出聲，最終留下的是更沉默、也更脆弱的社區。

華埠的特殊處境在於，它同時承受語言障礙、資源不足與執法斷裂：轄區交錯、巡邏稀疏、報案率偏低，形成一個循環。當案件未被充分記錄，資源便難以進入；當資源不足，犯罪便更頻繁；而犯罪愈頻繁，居民對制度的信任愈低。最終，華埠被動地被標記為「問題地區」，卻從未獲得與之相匹配的治理投入。

當前對公共安全的討論，過多停留在宏觀理念，例如社區安全、替代執法或資源再分配，但這些框架若無法落實到最基本的街頭秩序，便難以產生實際效果。對華埠居民而言，安全從來不是抽象概念，而是每天是否敢擺攤、是否敢走出地鐵站 、是否相信有人會在危險發生時及時出現。

問題的核心，不在於是否缺乏政策，而在於是否存在清晰的優先順序。當一個社區長期需要依靠偶然的在場者維持基本秩序，當制度未能在第一時間承接風險與責任，那麼所謂的公共安全，其實已經悄然轉變為私人承擔。