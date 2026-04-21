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紐約客談／分擔世界盃期間交通費用 FIFA勿閃躲

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世界盃足球賽儘管要到今年6月中旬才開踼，但上周新澤西運輸局(NJ Transit)一項將把世界盃賽事期間，球迷往返紐約和新州體育場的火車雙程票價從12.9元狂升至150美元的宣布，卻在與論場炸開了鍋。

作為連接紐約賓州車站與和比賽場地、新州大都會人壽體育場(MetLife Stadium)之間唯一的鐵路服務提供商，新澤西運輸局表示，他們並非趁世界盃斂財，而是有難言之隱。他們算了一筆帳：此期間預計每場比賽將運送約4萬名球迷，將會有4800萬元的額外營運成本。

然而有望從世界盃賽事中狂攬110億元巨額收益的國際足總(FIFA)，卻將這筆額外增加的交通運輸成本轉嫁給了承辦比賽的新澤西和紐約等各州政府。國際足總收球迷門票毫不手軟，據SeatGeek網站顯示，在新州梅多蘭茲(Meadowlands)舉行的巴西對摩洛哥的小組賽門票，單張售價就超過1700元，卻不願為承辦賽事的大紐約地區地方政府分擔交通運輸費用，實在說不過去。

毫無疑問，世界盃的球迷們可望給大紐約地區帶來大筆消費。但如果他們必須額外掏出一筆不小的費用支付新澤西運輸局(NJ Transit)的火車票，或者租車並支付大筆停車場費用，他們花在當地餐館、劇院及其他商家身上的錢就會大大減少。

據稱新澤西捷運為世界盃已投入4800萬元，紐約市為改善自行車道和人行道，也投入不少資金，儘管這些投入在FIFA的巨額進帳上微不足道，但對地方政府卻是不小的負擔。

紐約州和新澤西州之所以爭取成為世界盃賽事的舉辦地，正是希望透過提振旅遊業來刺激當地經濟。但若FIFA拒絕承擔相關費用，那麼舉辦此類頂級盛事、並為此不遺餘力地改善基礎設施，究竟有何意義？

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