紐約客談／休息充電站 未解外賣郎深層痛點

全美首座「外賣郎休息充電站」即將於本月在市政廳公園正式啟用。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 的外賣大軍終於迎來了屬於自己的空間。全美首座「外賣郎休息充電站」即將於本月在市政廳公園啟用。同時，布碌崙 公共圖書館也宣布提供充電、修車與休息服務。在一連串的政策紅利下，外賣郎的職業地位似乎正經歷一場前所未有的「身分翻轉」。

長期以來，紐約市8萬名外賣郎在風雨中，只能在餐廳門口或街角暫作休息。此次落成的市政廳公園中心利用舊報攤改建，提供24小時安全充電與法律諮詢，極具象徵意義。而布碌崙圖書館的加入，更將服務觸角延伸至社區，讓外賣郎能「像個普通讀者一樣」坐下來喝口水、修個車，甚至參加英語班。市府將此舉定義為「為城市英雄建立有尊嚴的家」。

不過，市政廳公園站固然地標感十足，但對於分秒必爭、在法拉盛 (Flushing)或中城辦公區穿梭的外賣郎來說，鮮少有人會為了充個電、歇個腳，專程跑一趟曼哈頓下城。圖書館雖然點多，但大多有營業時間限制，對於深夜趕單的外賣郎而言，服務依然存在真空期。

目前這些休息站的建設經費多來自政府撥款，這在某種程度上是用納稅人的錢，在幫外送平台承擔員工福利。外賣郎最在意的保險、單價下滑以及無理封號等核心權益，目前仍是這套幫扶方案觸碰不到的痛點。

休息站的落成確實是一個從無到有的重要標竿，它承認了外賣郎作為城市運轉不可或缺的一環。但對於這群多數由新移民組成的「街頭脊樑」來說，他們需要的除了充電站與洗手間，更是更合理的派單演算法、完善的工傷保險，以及一個不需要「被憐憫」就能安穩工作的勞動力環境。