紐約客談／慷市民之慨 公營雜貨店能開多久

市長曼達尼 12日在慶祝上任百日的大會上宣布，他兌現選舉承諾、計畫開設的首家由市府運營的雜貨店，將落戶東哈林區，預計明年開業。他並誓言在2029年任期結束前，在全市五區各開一家類似的市營雜貨店。

曼達尼為市立雜貨店描給了一幅美麗的圖景：價格公道、員工受尊重，且紐約市 民真正負擔得起。他堅信此舉將有助於降低紐約市貧困群體的食品開支。

曼達尼的上述政策儘管因為挑戰了美國「市場萬能」的神主牌，而被保守派視為洪水猛獸，但不能否認，其背後的動機卻極為現實，即試圖解決紐約市嚴重的「食物沙漠」(Food Deserts)問題，亦即在許多低收入社區，居民無法在合理距離內購得新鮮、平價的蔬果，只能任憑大型連鎖超市的壟斷性定價，或被高糖高脂的便利商店所包圍。

早於曼達尼的市營雜貨店，曼哈頓下城今年2月曾出現過由預測市場公司Polymarket發起的臨時「免費超市」(Free Grocery Store)—The Polymarket，為期五天，向全體紐約市民開放，無需購買、無需會員資格，亦無需登記，即可領取食品。

「免費超市」實質上是「另類慈善」，意義或不僅在於所提供的物資，而在於其運作邏輯的轉變—由「申請式救助」，轉為「開放式取得」，核心理念是將食物視為社區共享資源，而非需經審核方可領取之福利。

這與社會主義者曼達尼主張的市營雜貨店，在理念上似如出一轍。然而據據「紐約時報 」報導，僅哈林區將開的第一家市營雜貨店，成本就將高達3000萬元，相當於他今年2月為整個「五店計畫」所提議的 7000 萬元預算的近一半。這些費用無疑要慷全市納稅人之慨。

人們不禁要問：Polymarket的「免費超市」作為噱頭，只敢玩五天，按照第一家市立雜貨店這樣的開銷，全市五區同開，到底能開多久？