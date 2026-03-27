紐約客談／欲調房產稅 曼達尼判斷失誤

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)上任不久便拋出提高房產稅的構想，原意在為財政困局尋找出路，並以此向州長霍楚(Kathy Hochul)施壓，爭取對富人加稅彌補資金；然而短短數周內，這項提案從高調試探轉為偃旗息鼓，既反映曼達尼政策判斷的失誤，也暴露出對市民需求了解有限。

首先，房產稅在紐約市從來就是高度敏感的議題，自前市長彭博(Michael Bloomberg)於九一一恐襲後，為應對經濟衝擊而大幅調升地產稅率以來，歷任市長幾乎未再觸碰這一政策紅線；而且當前市府的財政壓力遠不及當年危機的程度；儘管曼達尼只是拋出此一話題「試水溫」，結果卻碰了一鼻子灰。

在提出高達9.5%的房產稅增幅僅五周後，曼達尼已幾乎放棄該計畫；與此同時，州長霍楚也無意配合提高富人所得稅的請求，使原本作為談判籌碼的政策失去支點；原本互相背書、關係緊密的兩人，也因此方案而出現裂痕。

曼達尼的政治基礎來自草根選民，而非富裕階層，增房產稅卻直接觸及中產與小業主的核心利益，尤其在非洲裔、華裔等小屋主社群引發不安；這些原本「正在慢慢認識他」的群體，對他的好感度因此被侵蝕，削弱了他最重要的民意基礎。

回過頭看，將房產稅作為與州長談判的籌碼，本身就顯示曼達尼高估自身的影響力，也低估紐約客對現行房產稅制度的不滿。據知情人士透露，曼達尼對反對聲浪之強烈感到意外，甚至有前同僚直言，若他執意推動該案，他恐將步亞當斯後塵，淪為「一屆市長」。

倘若曼達尼對民眾反彈感到意外是實情，那問題恐怕不只是政策判斷失誤，而是對市民需求與整體民意的理解出現落差，也會進一步放大外界對他是否勝任市長的質疑聲。