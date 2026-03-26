我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

紐約客談／你的購物車 你要負責

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

在紐約街頭，你有時會看到商場的購物車被孤苦伶仃地閒置，有時還會看到購物車成了街頭流浪漢的移動行李箱，裝滿各種雜物。你不太會懷疑這些購物車的來歷，因為車上往往有商場的標誌，但你或許不太當回事，因為這樣的購物車商場裡到處都有，拿出一兩輛在大街上做慈善也未嘗不可。

然而，有關購物車的統計數據卻非常令人吃驚。美國每年被偷竊的購物車達200萬輛，平均每90秒就有一輛購物車被偷。美國零售商每年要花1億7500萬元來更換或修理購物車。對於財大氣粗的零售商來說，這點錢也許不算什麼，而且大商場往往保安措施更全面。對於中小商場的零售商而言，購物車的成本卻並不是一件小事。

依法顧客在沒有得到允許的情況下，將購物車推離商場的範圍非法，構成盜竊罪；將購物車遺留在人行道上、路邊或公寓樓也屬違法；將購物車改裝供個人使用，例如改成烤肉架或自行車推車，同樣違法。所以，當你準備將購物車推出商場範圍之外時，一定要三思而後行。

為了防止購物車丟失和損壞，有的商場想出了有創意的一招，在每輛購物車上安裝一把鎖，與前一輛車相連，使用時必須插入一枚25分硬幣才能將車取下，歸還時必須將購物車鎖好，才能拿回25分硬幣。

25分雖不多，但正是這25分硬幣，讓顧客有了一丁點的責任感，意識到在商場應該負責任地使用購物車。雖然美國各州對偷商場購物車的行為都有相應的罰款規定，比如紐約州、加州、佛州和華盛頓州都是1000元，德州可高達2000元。但這25分硬幣的舉措應該在防止購物車偷竊方面起到更有效的遏制作用。為這一創意招數點讚！

華盛頓州 零售商 紐約州

上一則

紐約雲頂世界賭場四月每日玩樂賺取積分有機贏取2026凱迪拉克CT5汽車或現金

下一則

中國搖滾女聲羅琦紐約辦歌友會 大讚「海外粉絲真的很給力」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

超市選購食品「掃一下」條碼 Bobby Approved可查成分走紅

超市選購食品「掃一下」條碼 Bobby Approved可查成分走紅
好市多收據被寶寶撕碎 險出不了店

好市多收據被寶寶撕碎 險出不了店
Costco神級甜點消失 網友見新版崩潰：根本侮辱

Costco神級甜點消失 網友見新版崩潰：根本侮辱
好市多購物收據被寶寶撕了 媽媽被擋在店門口...

好市多購物收據被寶寶撕了 媽媽被擋在店門口...

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
華裔居民喻先生於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住。圖為涉案房屋。(受訪者提供)

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

2026-03-23 20:16
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
空管錄音顯示，拉瓜地亞機場事故很可能是管制員錯誤發出矛盾指令所致。(美聯社)

拉瓜地亞空管員疑發布矛盾指令 飛機與消防車同時進跑道

2026-03-23 14:09

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭