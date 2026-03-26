紐約客談／你的購物車 你要負責

在紐約街頭，你有時會看到商場的購物車被孤苦伶仃地閒置，有時還會看到購物車成了街頭流浪漢的移動行李箱，裝滿各種雜物。你不太會懷疑這些購物車的來歷，因為車上往往有商場的標誌，但你或許不太當回事，因為這樣的購物車商場裡到處都有，拿出一兩輛在大街上做慈善也未嘗不可。

然而，有關購物車的統計數據卻非常令人吃驚。美國每年被偷竊的購物車達200萬輛，平均每90秒就有一輛購物車被偷。美國零售商 每年要花1億7500萬元來更換或修理購物車。對於財大氣粗的零售商來說，這點錢也許不算什麼，而且大商場往往保安措施更全面。對於中小商場的零售商而言，購物車的成本卻並不是一件小事。

依法顧客在沒有得到允許的情況下，將購物車推離商場的範圍非法，構成盜竊罪；將購物車遺留在人行道上、路邊或公寓樓也屬違法；將購物車改裝供個人使用，例如改成烤肉架或自行車推車，同樣違法。所以，當你準備將購物車推出商場範圍之外時，一定要三思而後行。

為了防止購物車丟失和損壞，有的商場想出了有創意的一招，在每輛購物車上安裝一把鎖，與前一輛車相連，使用時必須插入一枚25分硬幣才能將車取下，歸還時必須將購物車鎖好，才能拿回25分硬幣。

25分雖不多，但正是這25分硬幣，讓顧客有了一丁點的責任感，意識到在商場應該負責任地使用購物車。雖然美國各州對偷商場購物車的行為都有相應的罰款規定，比如紐約州 、加州、佛州和華盛頓州 都是1000元，德州可高達2000元。但這25分硬幣的舉措應該在防止購物車偷竊方面起到更有效的遏制作用。為這一創意招數點讚！