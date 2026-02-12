網購要安心 須讓配送中心生存

我的頻道

統計顯示，三分之一的紐約人都會到網上購物，通過快遞寄到家門口。他們購買的物品從食品雜貨、尿片到藥品，不一而足。這些網購者，無論是行動不便的老人，或是拖家帶口的母親，乃至身兼數職、依賴可靠便捷配送服務的市民，配送中心把商品快捷無誤地送到他們手中至關重要。

這些被稱為「最後一哩」的配送中心通常設在鄰近社區，負責包裹的分發和最終派送。絕大多數配送業者都是本地的、家族式的或少數族裔經營的小型企業。然而越來越多繁瑣的特殊許可、適得其反的強制性規定以及將排擠小型企業的就業限制，正給它們的存在帶來挑戰。

有調查顯示，在紐約市，88%的運輸和倉儲企業，員工人數不到20人。配送中心體系的成功運作，得益於這些小型企業與大型企業之間的相互連結。他們在當地招募員工，創造就業機會，並為紐約市民提供現實的發展機會，其中包括逾10萬名無大學學歷的從業人員。

然而當立法者在對現有體系缺乏清晰了解的情況下，對他們採取各種限制措施時，最先受到衝擊的往往是規模最小的配送業者。紐約已有一些配送中心因無法承受大幅增加的成本或限制，導致企業倒閉、社區失業、本地企業數量減少，以及員工工作彈性降低。

有的為了生存，乾脆向遠離市區的地方遷移，需要更多更大的卡車才能將相同數量的包裹運入市區，這加劇了交通擁堵和汙染。據調查，每個遷出市區的配送中心每年平均會額外產生8000噸二氧化碳。

在現今小型企業已因可負擔性危機而苦苦掙扎求生之際，紐約市不應再增加高效配送的難度，也不應將本地業者擠出市場，而應強化現有體系，以降低價格、確保配送可靠，並促進社區經濟繁榮，因為保護「最後一哩」配送，就是保護紐約市的勞工及其服務的社區。

