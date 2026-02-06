我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

紐約客談／加速啟用遊民所 人道與社區兩難

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

市長曼達尼宣布，加快啟用位於曼哈頓華埠旁的遊民收容所，以因應嚴寒天氣下露宿者死亡風險上升的緊急狀況。從人道角度看，這項決定無疑具有迫切性，幾乎沒有討價還價的空間。

然而政策一旦落地，問題便不只停留在「要不要救人」，而是延伸到「由誰承擔、如何承擔」。對華埠社區而言，爭議的核心並非反對安置遊民，而是多年累積的不滿：為何收容設施、社會服務與公共壓力，總是高度集中在少數社區？在缺乏同步投資與長期配套的情況下，這樣的集中，是否已超出社區的合理承載？

華埠的質疑，其實指向更深層的治理問題：在資源有限的情況下，市府是否過度依賴「方便落址」的老社區，而非平均分攤全市責任？當政策一再以「緊急」為理由加速推進，是否反而犧牲了程序正義與社區信任？長期下來，這不僅可能削弱政策的社會支持，也會讓原本旨在救人的措施，演變為政治對立。

另一方面，反對聲音若只停留在「不要在我家附近」，同樣難以回應現實。遊民問題不會因為一個社區拒絕而消失，但若沒有替代方案，反對本身也可能成為另一種不作為。

真正困難之處，在於如何把「緊急人道回應」與「長期公平規畫」拉回到同一張政策藍圖。這意味著，市府不僅要說明為何選址於此，更要交代清楚：資金如何分配？成效如何評估？多少人能真正走向永久住房？以及，華埠是否能同步獲得公共安全、環境改善與社區資源的回饋。

加速啟用一處遊民所，或許能當下挽救生命；但只有在全市共同承擔、資訊透明、成效可被檢驗的前提下，這樣的政策，才能避免又一次在同樣的社區，重演同樣的爭議。

華埠 遊民 曼達尼

上一則

大紐約基督教青年會（YMCA）法拉盛分會開放2026年夏令營報名 提前報名可享早鳥優惠並提供延長託管時段

下一則

法拉盛商改區 推「吉祥7號」線上抽獎
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市長辦公室拒提供收容所地址 稱保障隱私 遭批作法過時不當

紐約市長辦公室拒提供收容所地址 稱保障隱私 遭批作法過時不當
曼達尼「加速啟用」華埠旁遊民所 居民不滿 質疑過度集中

曼達尼「加速啟用」華埠旁遊民所 居民不滿 質疑過度集中
舊金山市中心發展公司資助 東切社區也能看超級盃

舊金山市中心發展公司資助 東切社區也能看超級盃
農曆年逛金山華埠 花園角廣場停車場第1個小時免費

農曆年逛金山華埠 花園角廣場停車場第1個小時免費

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留