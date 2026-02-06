紐約客談／加速啟用遊民所 人道與社區兩難

市長曼達尼 宣布，加快啟用位於曼哈頓華埠 旁的遊民 收容所，以因應嚴寒天氣下露宿者死亡風險上升的緊急狀況。從人道角度看，這項決定無疑具有迫切性，幾乎沒有討價還價的空間。

然而政策一旦落地，問題便不只停留在「要不要救人」，而是延伸到「由誰承擔、如何承擔」。對華埠社區而言，爭議的核心並非反對安置遊民，而是多年累積的不滿：為何收容設施、社會服務與公共壓力，總是高度集中在少數社區？在缺乏同步投資與長期配套的情況下，這樣的集中，是否已超出社區的合理承載？

華埠的質疑，其實指向更深層的治理問題：在資源有限的情況下，市府是否過度依賴「方便落址」的老社區，而非平均分攤全市責任？當政策一再以「緊急」為理由加速推進，是否反而犧牲了程序正義與社區信任？長期下來，這不僅可能削弱政策的社會支持，也會讓原本旨在救人的措施，演變為政治對立。

另一方面，反對聲音若只停留在「不要在我家附近」，同樣難以回應現實。遊民問題不會因為一個社區拒絕而消失，但若沒有替代方案，反對本身也可能成為另一種不作為。

真正困難之處，在於如何把「緊急人道回應」與「長期公平規畫」拉回到同一張政策藍圖。這意味著，市府不僅要說明為何選址於此，更要交代清楚：資金如何分配？成效如何評估？多少人能真正走向永久住房？以及，華埠是否能同步獲得公共安全、環境改善與社區資源的回饋。

加速啟用一處遊民所，或許能當下挽救生命；但只有在全市共同承擔、資訊透明、成效可被檢驗的前提下，這樣的政策，才能避免又一次在同樣的社區，重演同樣的爭議。