我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

紐約客談／族裔社區媒體 曼達尼勿輕忽

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

前紐約市長亞當斯(Eric Adams)執政四年，口頭上屢屢強調重視多元與包容，實際上卻長期忽視族裔與社區媒體。2021年通過的「第83號地方法」明文規定，市府各機構至少須將50%的廣告預算投放於社區與族裔媒體，然而法案生效後，市府整體廣告支出卻大減84%。到2024年，市府在族裔與社區媒體上的廣告投入僅剩720萬元，且合約分配過程缺乏透明度。

少數族裔與社區媒體為各族群居民解讀公共政策，也協助他們，尤其新一代移民、長者與低收入家庭，取得攸關生計與安全的關鍵資訊與資源，但在亞當斯政府「重視多元」的口號下，這些紮根社區的媒體卻被實質邊緣化，成為政策失信最直接的承受者。

曼達尼新時代來臨，族裔與社區媒體能否獲得更多經費與資源，真正把各族群的聲音帶進市政廳，仍有待觀察。但在他當選後，已有51家族裔與社區媒體機構聯名發出緊急呼籲，要求他立即恢復被亞當斯市府大幅砍削的市府廣告投放。這些媒體直言，族裔與社區媒體生態系統，已無法再承受來自市府長達四年的忽視。

但曼丹尼迄今釋出的訊號，對於傳統的族裔與社區媒體卻並非利好消息。在去年的市長選戰中，由社群平台網紅與數位內容創作者組成的「線上軍團」，一步步替原本名不見經傳的他累積聲量、改寫戰局。進入選戰後期，不少涉及族裔社群的活動，他刻意繞開傳統媒體，轉而直接邀請新媒體參與。當選後，他也優先邀請多位網紅走進市長辦公室、出席閉門會議，而多名長期深耕社區的傳統媒體記者卻未獲邀請。

另一方面，曼達尼在新年之初簽署行政令，將「少數族裔與社區媒體辦公室」(MOECM)納入幕僚長職權範圍，並列入新成立的「大眾參與辦公室」(Office of Mass Engagement)架構中，與宗教機構、社區夥伴關係部門等並列。少數族裔與社區媒體辦公室，已不再隸屬新聞與傳播部門。

這對於傳統的少數族裔與社區媒體，並非單純的行政調整，更像是一個新的挑戰。草根媒體的執行長José Bayona分析，這些媒體數十年來累積的聲譽與信任，在今天已不再自動兌現為資源與話語權。

在數位治理和流量為王的時代，新政府更希望看到可以被量化的社區影響力，但若政府只回應數據和聲量，那些真正最需要被聽見的聲音，恐怕離市政廳更遠。媒體需要變革轉型，緊貼時代，但政府在算法流量和社區信任之間，亦不能顧此失彼。

亞當斯 曼達尼 低收入

上一則

美國福建后二聯誼會成立 800人同慶

下一則

流感病例稍減 衛生官員：還不能放鬆
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞當斯代言加密幣暴跌 挨批騙局

亞當斯代言加密幣暴跌 挨批騙局
前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角
前市警局代理局長唐倫 控告亞當斯政府誹謗

前市警局代理局長唐倫 控告亞當斯政府誹謗
呆伯特漫畫家亞當斯68歲癌逝 川普：在我不受歡迎時，他仍喜歡我

呆伯特漫畫家亞當斯68歲癌逝 川普：在我不受歡迎時，他仍喜歡我

熱門新聞

南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力