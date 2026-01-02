紐約客談╱保險箱失竊疑雲 責任怎麼釐清

華埠保險 箱風波持續發酵，眼下最大的爭議不只在「到底丟了什麼」，更在「到底誰該負責」。受害者堅稱財物確實存放在箱內，如今不翼而飛；銀行則表示未發現異常，並強調保險箱須雙鑰匙開啟、出入有登記與監控，同時提醒依規定不得存放現金。

雙方各執一詞，社區高度關注，但真相往往卡在保險箱的本質：它不像存款帳戶有完整金流紀錄，箱內物品是「客戶自知」，因此一旦出事，舉證與責任邊界本來就更模糊。

要釐清責任，至少得把兩件事分開看：一是「流程是否被破壞」，二是「損失是否可被證明」。前者屬於銀行可提供的系統證據，例如門禁、出入登記、鑰匙管理、監控影像是否有缺口；後者則常落在受害者身上，尤其當損失以現金或金飾為主，缺乏收據、鑑定文件或照片佐證時，很難像帳戶存款那樣一眼核對。更棘手的是，若條款對現金存放有所限制，受害者即使有損失，也可能在追究賠償時陷入被動：一方面要主張箱內確有現金，另一方面又可能被以「不符合規範」質疑。

因此，較可行的做法是三線並行。第一線是警方刑事調查，釐清是否存在內部人員涉案、偽造身分、鑰匙或流程漏洞，並比對多名受害者是否有共同時間點與模式；第二線是銀行內部稽核，查核開箱紀錄、鑰匙使用與監控保存是否完整，並提供警方調閱；第三線是民事責任的框架：若無法證明有外力破壞，銀行是否仍可能因管理疏失未盡合理注意義務而承擔責任。同時受害者也須透過時間線、文件、影像、證書或其他旁證，把「確有存放」建立成可驗證的主張。

在移民 社群中，保險箱承載的不只是財物，更是多年打拚的安全感。