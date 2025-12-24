紐約客談/狂歡之下⋯當世界盃走進紐約

我的頻道

2026年世界盃明年就要在紐約和新澤西登場，對很多華人來說，這件事既很遠，又很近。說遠，是因為真正能走進球場看球的人並不多；說近，則是因為比賽就在大都會人壽球場，法拉盛、曼哈頓、布碌崙(布魯克林)都會被捲入「世界盃城市」的節奏之中。政府談的是國際曝光、經濟效益與城市形象，但對普通居民而言，更在意的仍然是日子會不會被影響、生活成本會不會再往上走。

從目前已公布的安排來看，世界盃確實替紐約帶來不少熱鬧。比賽場地雖然在新澤西，但紐約市內將設立多個球迷觀賽與活動據點，其中也包括皇后區法拉盛的國家網球中心。對不少華人家庭來說，這樣的安排相對友善，不必花高價搶門票，也不用長途奔波，就能感受到世界盃氣氛。

但熱鬧背後，現實問題也不能忽視。世界盃帶來的大量遊客，勢必推高飯店、交通與餐飲價格，對部分商家是機會，對一般消費者卻未必是好事。住在皇后區、每天通勤上班的居民，更關心的是地鐵會不會更擠、道路會不會更塞，活動期間警力與公共資源是否會過度集中在賽事周邊等。

另一個無法迴避的問題是，這場盛事究竟能讓多少普通人真正參與。從其他城市的經驗來看，世界盃的經濟紅利往往集中在大型飯店、連鎖餐飲與特定商業區，普通小店與基層勞工多半只得到短期加班或臨時工作機會。門票價格偏高，也讓不少真正的球迷只能在電視前觀看。如果世界級賽事最後變成少數人的狂歡，多數人只能承受物價上漲與生活不便，對主辦城市而言，其實並不光彩。

世界盃只有短短一個月，但城市生活卻是每天的。對紐約與新澤西而言，這不只是一次體育盛事，更是一場民生與治理的考驗。如何在熱鬧之外，讓居民感受到實質的好處，才是這場世界盃是否成功的關鍵。

世界盃 新澤西 法拉盛

劉巧怡出席大頸圖書館亞太裔新藏書發布 中學生獲表揚

親子互助會親寫賀卡 暖心寄送 鼓勵遊子、移民
