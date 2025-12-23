我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

紐約客談／地鐵衝浪頻傳 社媒內容管理受關注

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

近年來，「地鐵衝浪」事件已成為紐約市公共安全的隱憂，且多數涉及未成年人，而隨著更多事件的發生，社群媒體的角色也成為不能忽視的部分；MTA總裁兼執行長利博(Janno Lieber)近期指出，展示地鐵衝浪的影片在一些社群平台上存留時間過長，雖平台明文禁止鼓勵危險行為的內容，但管理者對此類貼文的移除速度，仍受質疑。

對許多年輕人而言，社群媒體不僅是娛樂工具，也是形塑行為與風險認知的重要來源，這些影音透過演算法推播，可能將高風險行為包裝為刺激或值得模仿的內容；在這個過程中，即使不是刻意的鼓勵，但反覆的曝光本身就可能降低危險感知，特別是尚未有完整判斷能力的未成年人而言，會因為覺得這是一件很酷而想效仿的事。

女兒因地鐵衝浪喪命的一名父親表示，儘管從未在家中教導孩子此類行為，但她從社群媒體接觸到相關內容；他強調，這樣的說法並非為個人責任開脫，而是指出家庭、學校與公共機構之外，數位平台在行為塑造中所扮演的角色，特別是在科技時代、人人手中都有智能產品的情況下。

市府與MTA方面已採取多項措施因應，然而，若線上內容的擴散速度遠快於實體防堵措施，那麼政策效果仍可能有限。

這場爭辯的核心，並非言論自由與審查的對立，而是如何在公共安全與平台治理之間取得平衡；要知道，當高風險行為一再透過社群媒體被複製與擴散，問題不只屬於個人選擇，也涉及社群媒體的制度如何回應新的傳播環境。

地鐵衝浪造成的傷亡，警示著市府必須重新審視數位平台、公共機構與家庭之間的責任分工，如何在保護青少年免於風險的同時，建立更有效的內容管理與預防機制。

社群媒體 地鐵 MTA

上一則

田芳痛症理療康復中心專業疼痛管理提醒老年人冬季慎防摔跤

下一則

近38萬消費賠償款待領 市民可上網查詢
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約地鐵卡謝幕 限量版炒至數百元 運輸博物館推出告別展

紐約地鐵卡謝幕 限量版炒至數百元 運輸博物館推出告別展
紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元
世界鏡頭／澳洲率先禁16歲以下孩童用社媒 他國呢?

世界鏡頭／澳洲率先禁16歲以下孩童用社媒 他國呢?
世界鏡頭／研究：兒童頻繁使用社媒 影響專注力

世界鏡頭／研究：兒童頻繁使用社媒 影響專注力

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者