紐約客談／地鐵衝浪頻傳 社媒內容管理受關注

近年來，「地鐵 衝浪」事件已成為紐約市公共安全的隱憂，且多數涉及未成年人，而隨著更多事件的發生，社群媒體 的角色也成為不能忽視的部分；MTA 總裁兼執行長利博(Janno Lieber)近期指出，展示地鐵衝浪的影片在一些社群平台上存留時間過長，雖平台明文禁止鼓勵危險行為的內容，但管理者對此類貼文的移除速度，仍受質疑。

對許多年輕人而言，社群媒體不僅是娛樂工具，也是形塑行為與風險認知的重要來源，這些影音透過演算法推播，可能將高風險行為包裝為刺激或值得模仿的內容；在這個過程中，即使不是刻意的鼓勵，但反覆的曝光本身就可能降低危險感知，特別是尚未有完整判斷能力的未成年人而言，會因為覺得這是一件很酷而想效仿的事。

女兒因地鐵衝浪喪命的一名父親表示，儘管從未在家中教導孩子此類行為，但她從社群媒體接觸到相關內容；他強調，這樣的說法並非為個人責任開脫，而是指出家庭、學校與公共機構之外，數位平台在行為塑造中所扮演的角色，特別是在科技時代、人人手中都有智能產品的情況下。

市府與MTA方面已採取多項措施因應，然而，若線上內容的擴散速度遠快於實體防堵措施，那麼政策效果仍可能有限。

這場爭辯的核心，並非言論自由與審查的對立，而是如何在公共安全與平台治理之間取得平衡；要知道，當高風險行為一再透過社群媒體被複製與擴散，問題不只屬於個人選擇，也涉及社群媒體的制度如何回應新的傳播環境。

地鐵衝浪造成的傷亡，警示著市府必須重新審視數位平台、公共機構與家庭之間的責任分工，如何在保護青少年免於風險的同時，建立更有效的內容管理與預防機制。