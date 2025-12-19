我的頻道

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

紐約客談／警力荒未止血 薪資才是關鍵戰場

紐約客談
紐約市警的人力問題早已不是擴大招聘這麼簡單。近年的警力流失表面上是退休潮、離職率高企，實際上反映的卻是市府長期迴避的問題：究竟是否要為公共安全付出真正的成本。

2025年以來，紐約市警局平均每月有超過300名警員退休或離職，「警力荒」一度成為常態。近期警局宣布新一輪招募進展，確實為緊繃的警力帶來短暫喘息。若順利結訓，這批人將於明年6月編入警力。

但這種改善就像止痛藥，治標卻不治本，還很容易讓市府誤以為危機正在好轉。事實上，只要人力結構未改變，只要留下來的誘因仍然不足，警力荒就只是被往後推遲，而非真正解除。即便流失速度維持在目前水準，從現在到這批1000名新警員於六個月後畢業為止，警局仍可能再流失1700人。到6月，警力仍將短缺約700人。

過去一年，警局在招募制度上做了不少調整，放寬資格、加快流程，確實吸引了更多人問津。但這些改革，始終圍繞著「怎麼把人拉進來」，卻很少誠實面對「為什麼人會走」。這正是討論中最尷尬，卻也最關鍵的部分。

對多數警員而言，離開不是因為不認同工作本身，而是算不過生活帳。在紐約這座高成本城市，警員和其他市民一樣，要付房租、養家庭、面對通膨。當他們發現，只要跨出市界，到郊區警局服務，風險相近、壓力未必更大，可支配的收入卻能明顯提高，忠誠感自然會被現實侵蝕。

這也是為何單靠增加招募名額永遠只能治標，房間里的那頭名為「薪酬」的大象終究得有人去面對。如果市府不願正視薪資競爭力這個核心問題，那麼每一批新警員都可能是下一輪流失的預備役。若警力的藍線本身都站不穩，城市秩序的裂縫會擴大得比任何預算缺口都快。

