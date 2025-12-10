聯邦砍科研經費 砍斷人才鏈

在國會議員孟昭文近日在皇后學院主持的聽證會上，哥大 、紐大、康乃爾、癌症 專科醫院等機構輪番作證，講述聯邦STEM經費被砍後的種種衝擊。乍聽之下，這像是一場大學與研究機構的抱怨會：留學生少了、博士後難留、研究計畫難續，但如果只把它理解為「大學沒錢」，那就低估了這場風暴的深度與廣度。

事實上，STEM預算的每一刀，都砍在一條垂直的人才鏈上。

美國科研不是獨立的象牙塔，而是一套完整的生態網路：從幼兒園的科學啟蒙，到大學的基礎研究，再到博士後、擁有自己的獨立實驗室以及相應的研究經費、再到創業與產業轉化。聯邦經費是串起這條鏈的「中樞神經」。而近年的預算削減，正讓這條神經開始斷訊。

哥大研究副校長周以真在會場示例，谷歌的原型也源自當年的聯邦資助。這些今日看似一夜間崛起的科技突破，都受益於對於基礎研究的投入。基礎研究往往10年、20年才能開花。目前人工智能 (AI)與神經科學的交叉研究、CAR-T免疫療法等最前沿的研究，也還在基於聯邦的STEM資助，損失的不是眼前，而是未來本該誕生的整個產業。

但更少被關注的，是另一端：青少年科學教育的斷層。

在會場上，紐約科學館、無畏號航天博物館、甚至是哥大代表都證實，聯邦經費同時支撐著暑期科研營、學校合作課程、STEM家庭日、弱勢學生的實習機會。即使是大學項目，他們也支撐大學所啟動的青少年外展項目。這些計畫自下而上，還企及了一條人才管線的最底層：它們決定一個孩子十歲時是否第一次接觸到顯微鏡、是否第一次看見火箭、是否覺得自己也可能成為科學家，是否在一個弱勢社區或貧困家庭成長時還能開闊嶄新的視野。

而沒有這些早期火種，就很難再有未來能點燃世界的研究者。