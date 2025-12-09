紐約客談／餐桌與帳單現實 超越黨派和族裔

開出一系列「免費午餐」支票的民主黨左派曼達尼 當選紐約市 長，被解讀為選民針對「可負擔性危機」發出的憤怒吶喊。但川普總統在紐約市長選舉後仍一再聲稱「可負擔性危機」是民主黨的騙局。騙局還是事實，相信選民自有公論。

從租金到交通，從托育到工資，這些民生議題本不該有膚色，也不單屬某個政黨。曼達尼的勝出並非因為他屬於哪個族群或陣營，而是他抓住了城市居民共同的焦慮與渴望。從年輕的新移民租客到年長的工薪族，從南亞移民到非洲裔居民，許多人支持他的理由卻都一致，那就是他講出了生活的重擔與盼望。

曼達尼今年初曾發布一則影片，鏡頭裡他疑惑地問：為何街頭餐車的雞肉飯已漲到十多元，不再是記憶中的七、八元？他接連問了好幾家餐車攤主，他誓言要為這個問題找出解方。這樣一個看似微小的細節，可能葛謨、史里華等市長候選人完全不會關注，卻成為這場選戰利選的利器。因為他道出了政治最真實的起點。在政治的煙霧之外，關注主婦的菜籃子，關注家庭的餐桌，關注看起來輕飄飄卻拿在手裡沉甸甸的帳單，比高喊讓什麼再偉大的高調更能引起共鳴。

亞美聯盟的出口民調顯示，去年支持川普的亞裔 選民中，此次有兩成改投曼達尼。他們的轉向並非理念動搖，而是活生生的現實壓力。當房租、醫療補助、糧食券等問題壓得人喘不過氣，政治就不再是抽象的辯論，而是餐桌與帳單的現實。同樣，在華人、韓裔、南亞裔等語言、文化和政治傾向迥異的亞裔族群中，仍存在著相似的需要和挑戰。

紐約之所以是紐約，就在於它不建立在單一的血統或標籤上。無論選舉結果為何，選舉過後的沉默時刻或許正是重新思考的開始。即使意見不同，我們最終仍可以找到相同的理由，去相信、去參與、去改變。