我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

紐約客談╱奶茶出海大戰 「卷」到法拉盛

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

近年皇后區法拉盛租金長勢驚人，催逼不少店家或遷址或關門；然而，仍有不少勇者飄洋過海慕名前來開店，最有代表性的便是中國的茶飲品牌，以至於法拉盛核心地段王子街(Prince St)茶飲店林立，被稱為「奶茶一條街」甚至被戲謔為「糖尿病一條街」。

數據顯示，過去一年法拉盛市中心商鋪更迭頻繁，共有20家店面歇業及35家新店開幕，其中新開的多為奶茶店與火鍋店。在奶茶和咖啡的大戰中，甚至還熬死了位於緬街夾夾41大道的星巴克，這家開了多年的店已在9月底宣告歇業。

中國奶茶店大舉出海，是在中國「產能過剩」和「內需不足」的大背景下出現的，許多商家在中國的市場已接近飽和或疲於瘋狂地內卷，因此紛紛把視線投向海外，尋找新的增量空間。

而在美國的奶茶行業，數據顯示，沒有一家奶茶品牌的市場份額超過5%，這意味著所有玩家都有機會攻城掠地；像法拉盛這樣擁有高密度華語人口及龐大年輕消費群的社區，便成為它們出海後的第一跳板與試煉場。

於是，喜茶、奈雪、茶百道、滬上阿姨、撻檸...這些人們耳熟能詳的茶飲品牌都在法拉盛落地，也確實引爆了一波風潮。滬上阿姨在開業運營三天內就收到逾3000份訂單，總額交易也達6萬5000元，奈雪開業三天的營業額則逼近8萬7000元，店前大排長龍的景象輪番上演。

但是被新一輪資本奶茶店捲走的，或許也還是奶茶店。緬街38-03號的願茶門店被茶百道取代，願茶則是第一批出海的老玩家。在紐約起家、位於40路的Yaya茶也在今年關門，告示上坦承因「激烈競爭」無法持續經營，之後那句「我們鼓勵您們支持社區中的當地商家」，似乎也意有所指。

法拉盛商家自我迭代的速度似愈發加快，後浪進場之後，誰也不能保證數年甚至數月後，自己就不是那個被拍死在沙灘上的前浪。畢竟，美國牌局也有美國牌局的玩法，並不會一味遷就快周轉的玩家。

法拉盛 星巴克 租金

上一則

皇后區萬聖節比賽 多名華裔生獲獲布朗斯丁表揚

下一則

劉醇逸服務航安 獲頒「年度檢查飛行員」　
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中國奶茶出海大戰 「卷」到法拉盛

中國奶茶出海大戰 「卷」到法拉盛
紐約皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾

紐約皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾
華裔理髮師移民局報到遭ICE拘押 返家仍未脫險

華裔理髮師移民局報到遭ICE拘押 返家仍未脫險
進入流感季 法拉盛醫師：社區病患增多

進入流感季 法拉盛醫師：社區病患增多

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡