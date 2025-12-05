紐約客談╱香奈兒快車 創意卻脫節

我的頻道

紐約客談
著名奢侈品牌香奈兒(Chanel)2日晚在曼哈頓華埠附近廢棄的包厘街(Bowery)地鐵站內舉行高級手工坊時裝秀。模特兒身著價值高達數萬元的華服，搭乘「香奈兒快車」進站，手工打造的流蘇裙擺掃過紐約客再熟悉不過的地鐵月台。

然而，這場視覺震撼與創意大膽的時裝秀，到底是在讚頌紐約地鐵中最具代表性的「混亂能量」，還是忽略甚至消費了城市中真實存在的階級鴻溝？

香奈兒創意總監布拉奇(Matthieu Blazy)表示，他執著於紐約地鐵，是因為這是世界上少數「所有階層都必須使用的交通工具」。在他眼中，紐約地鐵象徵城市的多元與流動；那些每天匆忙擦肩而過的上班族、學生、移民與遊民，共同構成紐約最真實的社會樣貌。

作為資本主義的世界之都，紐約客所居住的社區被階級劃分，但地鐵卻憑藉其便捷與高效，成為難得公平的場域，無論貴賤貧富，搭乘地鐵，都得聞尿騷味；一遇晚點，都得等候。一個個車廂內容納的三教九流，是高度濃縮的真實人間；地鐵的速度、無序、創造力，是對生活不加濾鏡的誠實呈現，也是紐約城市精神的投射。

這種浪漫的視角，對部分人來說或許有些不切實際，甚至顯得脫節；在紐約正經歷的可負擔性危機、勞動市場「僧多粥少」之下，地鐵也代表痛苦的通勤，象徵城市的擁擠與老化。一場精美的、只屬於精英階層的時裝秀，也只能短暫地賦予這個疲憊的系統片刻榮光。

地鐵中的人群，從兜售巧克力的小販到西裝革履的銀行家，從街頭藝術家到遊客，他們的存在本身，才是這座城市的包容與靈魂；地鐵展現的樣貌永遠誠實，而只有正向積極的城市發展，才能讓紐約客在日常混亂中找到愉悅，讓城市的生命力得以延續。

