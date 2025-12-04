我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

網紅時代餐飲業的新挑戰

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著TikTok、Instagram等社群平台益發流行，餐飲業正面臨前所未有的挑戰與機遇，曝光率成了商家眼中的「無形資產」，許多餐廳為了吸引顧客，向所謂的網紅提供優惠餐點甚至免費餐點，以換取他們的貼文或短片宣傳；然而曝光真的等於價值嗎？近來台灣網紅鍾佩雲在紐約市高檔餐廳多次「吃霸王餐」引發的爭議，揭示了這股潮流背後的風險。

鍾佩雲事件令紐約市各地餐廳員工紛紛出面爆料說，許多所謂的「微網紅」以合作宣傳為由要求免費用餐，但有些人享用高價餐飲後卻未發文、發影片，令業者投訴無門，主因是這種僅有口頭協議的合作，讓他們難以通過法律手段追究。

調查顯示，社群媒體對消費者行為影響巨大，行銷公司MGH今年1月調查指出，美國逾半TikTok使用者曾受平台內容影響而選擇餐廳，50%的人表示看到的美食影片會直接影響他們的餐廳選擇；對小型餐廳而言，曝光機會難以錯過，但若缺乏警覺，也可能中了套路或詐騙。

大眾應意識到，流量密碼早已成為不法份子覬覦的目標，許多人透過購買粉絲來增加追蹤者人數，並藉此擴大宣傳；相比之下，大咖網紅通常不屑於此，因為一旦被商家揭露，名譽將受損，所以最需警惕的，反而是那些粉絲量不上不下、主要為自身引流的「微網紅」，他們的動機並不單純，有些甚至為了提高知名度而製造話題，但若商家因此介入而損及自身聲譽，才是最糟糕的。

如何在社群媒體時代平衡曝光與實際收益，是餐飲業者必須面對的新課題；專家建議業者慎選合作對象，留意粉絲互動數據，並明確界定合作條件，避免落入陷阱；消費者也應意識到，短片或貼文漂亮，並不代表餐廳一定值得一試，曝光與價值未必成正比。

紐約市 社群媒體 TikTok

上一則

MILLO義大利精品服飾 年度特賣義大利名牌最高 70% OFF（三折起)

下一則

紐約公校移民學生暴增3年後 大幅回落
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「霸王餐女王」欠租遭驅逐 紐約業者控「微網紅」詐騙

「霸王餐女王」欠租遭驅逐 紐約業者控「微網紅」詐騙
曾揚言攻台就捐款 網紅考研名師被官方點名後：深刻反省

曾揚言攻台就捐款 網紅考研名師被官方點名後：深刻反省
遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了
紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人