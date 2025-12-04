網紅時代餐飲業的新挑戰

隨著TikTok 、Instagram等社群平台益發流行，餐飲業正面臨前所未有的挑戰與機遇，曝光率成了商家眼中的「無形資產」，許多餐廳為了吸引顧客，向所謂的網紅提供優惠餐點甚至免費餐點，以換取他們的貼文或短片宣傳；然而曝光真的等於價值嗎？近來台灣網紅鍾佩雲在紐約市 高檔餐廳多次「吃霸王餐」引發的爭議，揭示了這股潮流背後的風險。

鍾佩雲事件令紐約市各地餐廳員工紛紛出面爆料說，許多所謂的「微網紅」以合作宣傳為由要求免費用餐，但有些人享用高價餐飲後卻未發文、發影片，令業者投訴無門，主因是這種僅有口頭協議的合作，讓他們難以通過法律手段追究。

調查顯示，社群媒體 對消費者行為影響巨大，行銷公司MGH今年1月調查指出，美國逾半TikTok使用者曾受平台內容影響而選擇餐廳，50%的人表示看到的美食影片會直接影響他們的餐廳選擇；對小型餐廳而言，曝光機會難以錯過，但若缺乏警覺，也可能中了套路或詐騙。

大眾應意識到，流量密碼早已成為不法份子覬覦的目標，許多人透過購買粉絲來增加追蹤者人數，並藉此擴大宣傳；相比之下，大咖網紅通常不屑於此，因為一旦被商家揭露，名譽將受損，所以最需警惕的，反而是那些粉絲量不上不下、主要為自身引流的「微網紅」，他們的動機並不單純，有些甚至為了提高知名度而製造話題，但若商家因此介入而損及自身聲譽，才是最糟糕的。

如何在社群媒體時代平衡曝光與實際收益，是餐飲業者必須面對的新課題；專家建議業者慎選合作對象，留意粉絲互動數據，並明確界定合作條件，避免落入陷阱；消費者也應意識到，短片或貼文漂亮，並不代表餐廳一定值得一試，曝光與價值未必成正比。