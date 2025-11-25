我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

紐約客談／「曼達尼旋風」撼國會 進步派挑戰建制派

民主社會主義者(DSA)曼達尼(Zohran Mamdani)在初選及普選中兩度擊敗黨內建制派支持的紐約前州長葛謨(Andrew Cuomo)，當選紐約市長後，這陣強勁的「曼式旋風」並未消停。

今年初選過後，雖然多數紐約建制派民主黨人見風使舵，在普選階段轉而擁戴曼達尼，但並未平息黨內左翼的反叛情緒。愈來愈多進步派新秀與青年政治人物摩拳擦掌，欲挑戰國會席位。

這也凸顯自2024年總統大選以來，民主黨內部持續的道路之爭愈演愈烈。對大選挫敗的焦慮情緒，以及對以參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)為首的現領導層在面對川普極端議程時反應不如預期的不滿。曼達尼勝選，更將內部風暴推向高峰。

從紐約州來看，已有國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)及維樂貴絲(Nydia Velázquez)放棄在明年尋求連任。另有至少四名現任國會議員，正面臨來自民主黨內左翼的初選挑戰，其中包括眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)以及選區涵蓋曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)日落公園華社的眾議員高德曼(Daniel Goldman)。全國來看，威斯康辛州民主黨國會眾議員、前進步派核心小組共同主席波肯(Mark Pocan)把今年稱為「每個人頭髮都著火的一年」，認為原先預估的「至少30%」的眾院民主黨議員將面臨初選挑戰的數據，仍太保守。

在華人社區，選民最關心的便是已連任七屆的皇后區國會眾議員孟昭文，自2020年以來首度面臨初選挑戰。挑戰者Chuck Park並非政治素人，雖不為華社熟悉，卻有亮眼的政治履歷及強有力的黨內關係，曾任外交官、市議員幕僚長以及市府經濟發展局(EDC)公共事務副總裁等。Park批評孟在民主黨領導層過度依賴大金主，已無法理解工薪與中產階級需求。黨內選舉策士認為，對孟昭文，這非但不會是一場可躺贏的選戰，甚至會是一場硬仗。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

