紐約客談╱紐約地鐵疲態 令人陷入焦慮

紐約市的住房與生活成本節節攀升，人們的聊天話題往往不離各式抱怨，其中最讓紐約客聞之色變的痛點之一，非地鐵莫屬。橫跨五大行政區的地鐵系統歷史雖然悠久，但品質、服務與基礎設施卻隨時間一起老化，難以承受不斷調漲的票價。不但因此催生各式逃票方法，也讓許多居民乾脆選擇搬離市區，往郊外尋找更能負擔的生活。

更雪上加霜的是，無論選擇開車、必須面對高額過橋費，或因為追求更好的居住品質而搬到新澤西，通勤成本都在急速上升。最令通勤族無奈的，是票價的成長並未反映在安全或乘坐體驗上，高層像沒搭過大眾運輸一樣，似乎與真實通勤狀況脫節，對乘客需求理解薄弱。

軌道維修當屬必要，但缺乏清楚且即時的公告平台，只在月台貼上幾張紙條便草草交代。乘客偶爾還會碰上一列「不知通往何處」的飛車，一不留神還會錯過原本應停的數個站點。地鐵廣播含糊不清，讓車廂裡的乘客只能彼此對望；站內雖名義上增加警力維持安全，但實際遇到問題時，民眾卻常看到警員悠哉地滑著手機，站務員也不一定在崗，連找個電梯都成難題。這些看似瑣碎的小事，就像感情裡不合拍的生活習慣，日積月累地消磨掉大家的耐心。

值得一提的是，許多新澤西居民仰賴的PATH雖然同樣連接紐約，其運作架構與MTA地鐵系統不同，由港務局營運，票價、管理與預算邏輯皆自成一套。但對每日往返的通勤者而言，不論是哪個機構掌舵，「成本不斷上升、服務卻原地踏步」的現實依舊無從逃避。

在這座城市，交通已然成為民眾衡量生活品質的測驗，大家雖然會幫助迷路的遊客找路，但對於應該要修正的問題，態度可是相當清楚的。

