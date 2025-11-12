我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

紐約客談／堅守與協商 曼達尼最大考驗

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日表示，將在上任前主動致電給總統川普，以建立直接的溝通管道；「出動出擊」是曼達尼希望採取的應對川普政府的態度，而分析他計畫跟川普溝通的措辭，不禁令人思考，曼達尼市府的最大考驗之一，是在堅守原則、與協商妥協之間取得平衡。

曼達尼的當選，很大部分是建立在紐約選民對川普的強烈反感之上，這座城市的多數居民支持進步政策，厭惡聯邦對移民、庇護城市與社會議題的強硬做法。

如今，這位靠著「反川普」氛圍上台的新市長，語氣相比競選之時「軟」了許多；其實也不難理解，畢竟作為一個城市的主要領導者，無論如何都應與國家總統維持基本合作關係，特別是在面對不按牌理出牌的川普，更是須再三謹慎，否則最終受苦的仍是紐約客。

而曼達尼口中的「親自撥電」，某種程度上也帶有象徵意味，既是一種政治自信的展示，甚至略帶「勝選後的得意」味道；但更關鍵的，是傳達出「我願意建立友善聯繫」的訊息，這樣的舉動或許能在兩極化的氛圍中打開一扇窗口，讓聯邦與地方不至於陷入全面對立。

然而，這樣的主動出擊也伴隨著風險，對許多紐約客而言，與川普的「談判」意味著潛在的讓步；假若曼達尼的未能換來實質保護，反而被聯邦視為可利用的姿態，那麼他的政治資本將迅速流失，進步派支持者也難免感到失望。

如何在不背離庇護原則、不犧牲移民立場的前提下，與強勢的聯邦政府維持合作空間，將是曼達尼接下來的最大挑戰；希望他能拿捏得宜，不僅能為紐約市爭取喘息，也可能為進步派地方領袖開創一條新的務實路線，但若處理失當，也可能成為一場兩面不討好的冒險。

曼達尼 川普 紐約市

上一則

綁架案扯出毒品案 紐約警在南布碌崙繳獲644磅大麻

下一則

跨世代、跨族裔 曼達尼重塑紐約政治版圖
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料

紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料
川普稱政府關門結束是「重大勝利」

川普稱政府關門結束是「重大勝利」
聯合國氣候峰會 紐森抨擊川普化石燃料政策

聯合國氣候峰會 紐森抨擊川普化石燃料政策
川普突批評法國稅務政策 稱美國科技遭不公平課稅

川普突批評法國稅務政策 稱美國科技遭不公平課稅

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣