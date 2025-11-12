紐約客談／堅守與協商 曼達尼最大考驗

紐約市 候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)近日表示，將在上任前主動致電給總統川普 ，以建立直接的溝通管道；「出動出擊」是曼達尼希望採取的應對川普政府的態度，而分析他計畫跟川普溝通的措辭，不禁令人思考，曼達尼市府的最大考驗之一，是在堅守原則、與協商妥協之間取得平衡。

曼達尼的當選，很大部分是建立在紐約選民對川普的強烈反感之上，這座城市的多數居民支持進步政策，厭惡聯邦對移民、庇護城市與社會議題的強硬做法。

如今，這位靠著「反川普」氛圍上台的新市長，語氣相比競選之時「軟」了許多；其實也不難理解，畢竟作為一個城市的主要領導者，無論如何都應與國家總統維持基本合作關係，特別是在面對不按牌理出牌的川普，更是須再三謹慎，否則最終受苦的仍是紐約客。

而曼達尼口中的「親自撥電」，某種程度上也帶有象徵意味，既是一種政治自信的展示，甚至略帶「勝選後的得意」味道；但更關鍵的，是傳達出「我願意建立友善聯繫」的訊息，這樣的舉動或許能在兩極化的氛圍中打開一扇窗口，讓聯邦與地方不至於陷入全面對立。

然而，這樣的主動出擊也伴隨著風險，對許多紐約客而言，與川普的「談判」意味著潛在的讓步；假若曼達尼的未能換來實質保護，反而被聯邦視為可利用的姿態，那麼他的政治資本將迅速流失，進步派支持者也難免感到失望。

如何在不背離庇護原則、不犧牲移民立場的前提下，與強勢的聯邦政府維持合作空間，將是曼達尼接下來的最大挑戰；希望他能拿捏得宜，不僅能為紐約市爭取喘息，也可能為進步派地方領袖開創一條新的務實路線，但若處理失當，也可能成為一場兩面不討好的冒險。