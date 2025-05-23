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紐約客談／長島華人家長的教育覺醒

紐約客談
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長島的傑瑞柯，亞洲面孔早已是校園裡的常態，根據紐約州教育廳2023至24年的學生註冊數據，亞太裔學生的占比為73%，而由於學區優質，這裡也吸引愈來愈多的華人新移民家庭遷入、購房、扎根。

但就像長島的許多地盤一樣，亞裔在此地的政治代表性，仍可謂是一個沉默的大多數。無論是學區政策、預算編列、還是語言協助，人口居多的亞裔社群，卻往往不在優先考量的名單上，也不是政客用力拉攏的一張張選票。

就像這一次在傑瑞柯新一屆學區委員會的選舉，投票站裡仍然缺乏中文翻譯，而若是華人長者拉著子女作逐字的翻譯，也仍然可能遭到別樣的目光。

族群的力量不容人小覷。在一場最基層的選舉，若有心人認為一些「雞賊」的方法和狡猾的伎倆，可以暗渡陳倉、不被知情，或是讓人在百般憤懣之下、亦不知道該如何行動反抗，那便就是「欺人太甚」、太小看民眾的力量。過去20年在長島各地都在顯著上升的亞裔與華裔人口，他們參與公共事務的能力正在覺醒，也擁有巨大的政治潛力。

學校，是華人移民家庭與美國社會的第一個交界點，也是最直接感受到「不被代表」的場域。每一次的覺醒，往往也從教育開始。前有長島華人家長齊聲站出，聲嘶力竭反對學區區域化計畫(Regionalization Initiative)，後有他們一票一票托舉，將華人送上各學區學委、圖書館董事的「義舉」。而此次華人的回應則更為壯觀與直接：在傑瑞柯的學委選舉中，用「手寫選票」(write-in)的方式來抗議，來吶喊，也最終把華人參選人，親手送到了決策桌前。

華人 學區 長島

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