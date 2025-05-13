紐約客談╱全州校園手機禁令 執行困難

紐約州 近日通過全州校園手機禁令，全面禁止公校 學生在上學期間使用智能手機，以解決網路成癮引起的注意力不集中和心理健康等各大問題。

有關手機和網路對青少年的危害，是時下媒體、社會與家長都關心的焦點問題。近來網飛大熱電視劇「混沌少年時」(Adolescence)，也在揭示在缺乏正向的引導下，青少年通過手機或可以接受到的極端的世界觀和性別觀念。創作者借劇作中少年父親的口中感嘆，曾經被視為安全的孩子的臥室，也可能成為危險的腹地，因為你根本不知透過一方屏幕，孩子所可以聯結與接觸到的數位世界。

紐約州的手機禁令並不算新，全美國的其他州乃至其他國家，都已有類似法案或政策。但有部分反對者認為，初衷雖好，但紐約市 以外的各學區也應保持自治傳統，而並非強制全州統一執行。

紐約市特殊高中史岱文森的一位華人學生也同樣認為，全州統一執行實無必要，並非每所學校都有手機所引起的分心問題。而即使在已經施行手機禁令的學校，例如他的中學，有的學生，也包括他自己，通常除智能手機以外，都會攜帶一個簡單便宜的「拋棄式手機」(burner phone)來規避收繳，「禁令未必有效，而且我們也看到過禁令可能會讓情況變得更糟的例子，」這位學生說。

總的來說，校園手機禁令初衷是好，但如何執行、是否有人力與財力執行、以及是否真需要全州一刀切來執行，都是問題。最後，在校園禁令後，也正像「混沌少年時」所反思的那樣，家長也應該採取相關的措施了，畢竟手機成癮不僅是在校園中，更是在校外的家庭時間。