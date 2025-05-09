紐約客談／互咬式選戰 看不到理想參選人

隨著初選進入最後倒數，市長參選人們紛紛砸下重金，在媒體展開一政治廣告戰，彼此攻訐、互揭瘡疤。雖然這樣的事情在民主國家屢見不鮮，但上有川普朝令夕改，下有疫情 後未復甦的經濟和官僚漏洞，在大眾早已對停滯不前的城市治理備感失望的此刻，這類互咬式選戰或許只讓人更感倦怠。

尤其這場初選，民主黨 內多達近十位競爭者，廣告量遠勝於政策說明，花費幾十萬競選基金互咬同黨對手，更超過認真解釋如何處理房租飆漲、移民壓力、地鐵 失修等實際問題。這些廣告與社群影片，表面上是在爭選票，實際上卻更像是在比較活得最像受害者，或誰能在最短時間內，把對手描述得十惡不赦。有公開表達政見的機會，參選人也都挑社區想聽的話說，鮮少針對特定議題深入探討，要不就是砲轟前任施政者，要不就是輕輕帶過，但抹黑戰術不但無助釐清願景，激起的選民共鳴也無法持久，畢竟大家關心的是超市裡的柴米油鹽，不是紙面上的風花雪月。

況且對選民而言，這些政客各自表演、彼此拆台，卻無人願意冷靜說清楚：未來四年，到底要怎麼讓這城市好一點？紐約不是真人實境秀，更不是串流平台上的狗血劇集。參選人口中相互攻訐的貪腐、立場轉變、幕僚背景，或許有其必要，但若無法與民眾生活產生實質關聯，不過就是空轉的選舉煙火，吵鬧一時卻難以讓人留下深刻印象。

這座城市要的不是政治戲劇，而是實事求是的治理。但問題是，在這些彼此抹黑的小丑中，大家真的選得出能扛起責任的人嗎？或者，真的有這麼一個人存在嗎？