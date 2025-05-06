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紐約客談╱經濟詐騙難追討 華人討公道

紐約客談
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到目前為止，已經有三名受害者向媒體反映，布碌崙(布魯克林)的華裔車輛經紀劉丹尼(Danny Lew)利用偽造合同的手段，以買車為名，卻將租賃車交給受害者，騙取錢財。一名想買寶馬車的中國留學生為此損失7萬多元。這名留學生一開始向居住地警察局報告此事，卻未被立案，理由是這是一起經濟糾紛，後來在社團的協助下才立了案。

實際上，類似的經濟詐騙事件在華社時有發生，但卻經常被警察局拒之門外，這類案子如果靠受害者自己去索賠往往會無疾而終，嫌疑人一開始虛與委蛇，後來索性不接電話、開始耍賴。受害者到公司去找人，會被告知公司已經破產，公司不存在。在經歷了一番波折後，受害者大多只能忍氣吞聲，打碎牙齒往肚子裡咽，有苦說不出。

如果去找律師，律師一般也不會受理。對於受害者來說，也不太願意打官司。受害者可以去小額賠償法庭，但一般來說也不會被受理。

近幾年華社屢屢發生的殺豬盤和加密貨幣騙局。受害者在損失了大量錢財後，往往無處申訴。華人遇到事情多不想張揚，尤其是自己上當受騙，不少人為了「面子」可能不敢四處分享自己的受騙經過，才會導致騙子能夠逍遙法外。

回到「買車變租車」系列案，如果嫌疑人就在社區，如果這名嫌疑人是慣犯，難道還應該讓這名嫌疑人輕易逃脫法律的制裁、繼續故技重施，讓更多人上當受騙嗎？受害者需要討回公道，社區需要伸張正義，而這種騙子必須得到嚴肅處理，但如果要更有效的揪出騙子，還需要更多受害者站出來指認，以團結的力量來將騙徒繩之以法。

中國留學生 布碌崙 租車

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